Nedvěd otevřeně o Ronaldovi: Pro mě je nedotknutelný, jako člověk mě ohromil

Viceprezident fotbalového Juventusu Pavel Nedvěd zažívá jednu z nejsložitějších sezon během svého funkcionářského působení. Turínský velkoklub v této sezoně přišel o dominanci v italské lize, po devíti titulech v řadě se mu letos obhajoba vzdaluje a navíc nečekaně brzy vypadl i z Ligy mistrů. To je také důvodem, proč se opět řeší případný odchod Cristiana Ronalda.

Budoucnost portugalského útočníka v Juventusu je horké téma. Vzhledem k letnímu Euru a následujícímu přestupovému oknu se spekuluje o tom, že opustí Itálii a zamíří jinam. Často se skloňuje návrat do Realu Madrid.

Nedvěd pro italská média popsal svůj obdiv k Ronaldovi a ujistil, že šestatřicetiletý útočník zůstane v Turíně i další rok. "Pro mě je Cristiano nedotknutelný," vyjádřil se bývalý kapitán české reprezentace. "Má smlouvu až do června 2022 a nejmíň do té doby tu vydrží," ujistil. "Uvidíme, co bude potom," doplnil Nedvěd.

Vztah bývalé hvězdy Juventusu s aktuálním klenotem týmu je velmi pozitivní. "Věděli jsme, že je to vynikající hráč. Když jsem ho ale poznal jako člověka, opravdu mě ohromilo, jaká je osobnost. Je opravdu charakterní, pro mě je víc než hráč. Je zosobněním hodnot Juventusu," rozplýval se Nedvěd pro Daily Telegraph.

Při příchodu Ronalda vedení Juventusu také vyzdvihovalo jeho vítěznou povahu, která měla velký vliv na celou kabinu. Jenže v této sezoně Stará dáma ztrácí a rovněž jeho individuální výkony jsou pod palbou kritiky, přestože svými góly řadu dalších klopýtnutí odvrátil.

"Cristiano nás posunul na vrchol. Technicky i po stránce reputace. Nemůžete ho vinit. Vstřelil přes 100 gólů ve 120 zápasech," upozornil Nedvěd. "Můžete ho kritizovat, musíme být kritice otevření, ale zpochybňovat jeho čísla, která nám v každém zápase dodává, to je podle mě nespravedlivé," hájil ho pro Dazn.

"Je vzorem pro děti, prototypem moderního hráče. S neuvěřitelným talentem a spoustou dřiny dosáhl neuvěřitelných věcí," podtrhl Nedvěd.

Živé debaty se vedou také okolo dalšího působení Andrey Pirla. Zatím se mu trenérsky nedaří, klub je pod jeho vedením na třetím místě se ztrátou deseti bodů na vedoucí Inter Milán a bez reálných vyhlídek na zisk titulu.

"Čekali jsme, že to nebude jednoduché a mohou se vyskytnout potíže, takže nás to nezaskočilo. Pirlo bude i nadále trenérem, na sto procent," ujistil Nedvěd.

Část fanoušků Pirla kritizuje a poukazuje na to, jak snadno byl vyhozen jeho předchůdce Maurizio Sarri. "Máme nového trenéra a hodně omlazený tým, takže to není jednoduché. Jsme na cestě, kterou chceme jít, a budeme po ní pokračovat. Pirlo má veškeré předpoklady, aby se stal velkým trenérem," myslí si Nedvěd.

Vítěz Zlatého míče Pavel Nedvěd se na funkcionářskou dráhu vrhl ihned po konci kariéry. Od roku 2010 je členem představenstva Juventusu a posledních šest let působí jako viceprezident klubu.