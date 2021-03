Promrhali jsme poločas, takhle se hrát nedá, stydí se Slováci za remízu s Maltou

Velký smutek a rozčarování vládne ve slovenském fotbalovém táboře po sobotní překvapivé domácí remíze s Maltou 2:2. Trenér národního týmu Štefan Tarkovič nechápal slabou efektivitu týmu. Slováci mají v kvalifikaci mistrovství světa pouhé dva body.

Malta v posledních 13 venkovních kvalifikačních zápasech nedala ani gól, přesto se v Trnavě postarala o překvapení. Už v 16. minutě poslal outsidera do vedení povedenou ranou Gambin a o chvíli později zvýšil náskok prudkou hlavičkou Satariano.

Svěřenci Štefana Tarkoviče navíc přišli před přestávkou o sparťana Dávida Hanczka, který musel kvůli zranění vystřídat. Ve druhé půli sice stihli brzy vyrovnat po trefách střídajícího Strelce a Škriniara, rozhodující gól však už nepřidali.

"Těžko se mi hledají slova. Doplatili jsme na katastrofální individuální chyby, které soupeř potrestal," krčil rameny Tarkovič.

Tomu kvůli zraněním a koronavirovým opatřením vypadlo z nominace celkem devět hráčů, na to se ale po remízovém duelu nechtěl vymlouvat.

"Nejsme schopni je nahradit. Musíme se zamyslet nad naší kvalitou, která na hřišti rozhoduje. Nedokážeme s průměrnými mužstvy hrát tak, abychom byli efektivní a úspěšní," štve slovenského kouče.

Velký smutek čišel i ze slovenského kapitána Milana Škriniara. "Úplně jsme prospali první poločas a dohánět dvougólové manko je pak těžké s každým soupeřem. Musíme se nad tím zamyslet, takhle se hrát nedá. Každý do toho musíme dát víc, i já jako kapitán bych to měl vzít do vlastních rukou," sypal si popel na hlavu, i když díky němu Slovensko bere alespoň bod.

I Dávid Strelec dostál svému jménu, dal gól, ale po závěrečném hvizdu dvakrát šťastný nebyl. Je to smutné, na místo šesti bodů máme dva, teď musíme obrat silnější soupeře," přemýšlí nad budoucností slovenský útočník.

Po remíze s Kyprem a Maltou čekají Slováky ve skupině H duely s Chorvatskem, Slovinskem a Ruskem.