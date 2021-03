Lvíčata čeká klíčový duel. Šulc věří, že španělskou sérii bez gólu Češi prolomí

Fotbalový reprezentant do 21 let Pavel Šulc věří, že český tým v závěrečném utkání skupinové fáze mistrovství Evropy proti Španělsku může prolomit soupeřovu sedmizápasovou sérii bez inkasovaného gólu a uhrát postupový výsledek. Záložník Plzně vnímá úterní souboj s úřadujícími šampiony jako největší duel dosavadní kariéry a hodně se na něj těší.

Favorizovaní Španělé neprohráli sedmnáctkrát za sebou a v posledních sedmi utkáních navíc nedostali branku. "Budeme to asi muset prolomit my. Jsou prostě silní, ale my budeme dělat všechno pro to, abychom to zvládli a třeba jim dáme dva góly. Uvidíme," řekl Šulc na on-line setkání s novináři.

Svěřenci trenéra Karla Krejčího si v případě vítězství nad Španělskem zajistí účast ve čtvrtfinále, remíza jim může stačit podle výsledku souběžně hraného duelu Itálie - Slovinsko.

"Určitě budou mít Španělé obrovskou sílu, s tím všichni počítáme. Ale rozhodně nic nebalíme, nepřijeli jsme si sem zahrát fotbal, ale postoupit. Věřím, že existuje nějaká možnost, jak je porazit. Nebo pořád můžeme postoupit skrz remízu. Na ten zápas se všichni těšíme, já hrozně moc. Můžeme to zvládnout," prohlásil Šulc.

"Je to Euro jednadvacítek a proti Španělsku, které je podle mě nejsilnějším týmem šampionátu. Takže to určitě beru jako zatím největší zápas své kariéry. Ještě kdyby byl dobrý výsledek, to by bylo skvělé," doplnil dvacetiletý ofenzivní hráč.

Podle něj "Lvíčata" očekávají, že budou často bez míče. "Je to náročné i na psychiku, člověk se pořád musí posouvat a být v prostoru, kde musí být. Když tam jednou není, jsou toho schopní využít a okamžitě mají nějakou šanci nebo zakončení," upozornil Šulc.

České mužstvo v obou předchozích utkáních skupiny B s Itálií i domácím Slovinskem remizovalo 1:1 vždy díky vlastní brance soupeře. "V zápasech s Itálií i Slovinskem jsme dali gól ze standardky, i proti Španělsku na ně budeme spoléhat. Víme, že to je jedna z možností, jak je můžeme překvapit a vstřelit gól," uvažoval rodák z Karlových Varů.

Proti Itálii nastoupil od začátku na nezvyklé pozici krajního beka, do duelu se Slovinskem zasáhnul po změně stran jako náhradník do zálohy. "Chci určitě hrát každý zápas v základní sestavě. Trenér druhý zápas zhodnotil jinak, respektoval jsem to. V prvním zápase to bylo na beku zajímavé, nová zkušenost," konstatoval Šulc.