Balea si pohlídáme. Kúdela je na zápas připravený, hlásí před Walesem Šilhavý

Trenér fotbalové reprezentace Jaroslav Šilhavý věří, že jeho svěřenci v úterním třetím utkání kvalifikace mistrovství světa ve Walesu předvedou takový výkon jako při sobotní domácí remíze 1:1 s Belgií a potvrdí dobrý vstup do skupiny. Očekává vyrovnaný a podobně náročný zápas jako o víkendu, neboť ostrovní soupeř stejně jako český tým na podzim ovládl skupinu divize B v Lize národů.

"Vždy když kluci odehrají takovýhle skvělý zápas jako s Belgií, je pozitivních ohlasů a zpráv hodně. Trávím na tom hodně času, když odpovídám, ale je to moc příjemné. Od zítřejšího utkání očekáváme, že výkon bude podobný. Bude to vyžadovat i kvalita soupeře. Jakmile bychom nebyli koncentrovaní od první minuty a chtěli k tomu přistoupit jinak, soupeř by nás potrestal. Je hodně nebezpečný," řekl při on-line tiskové konferenci Šilhavý.

Jeho svěřenci ve středu na úvod skupiny porazili Estonsko 6:2 a se čtyřmi body vedou o skóre tabulku skupiny. Wales v prvním duelu kvalifikace prohrál 1:3 v Belgii a je zatím bez bodu. V sobotu hrál jen přípravu s Mexikem, které porazil 1:0.

"Myslím si, že lze očekávat vyrovnaný zápas. My i oni jsme vyhráli skupinu Ligy národů, Velšané dominovali stejnému levelu soutěže. Mají spoustu hráčů z Premier League, anglických soutěží. Ale my bychom chtěli potvrdit formu z předešlých dvou zápasů a pokusit se tady ten březnový blok dotáhnout bodově i v tomhle zápase," uvedl Šilhavý.

Největší hvězdou Velšanů je křídelník Tottenhamu Gareth Bale. "Naše týmové pojetí je hlavní. Nicméně stejně jako na Belgičana Lukakua, kterého jsme zdvojovali, se budeme připravovat i na Balea. Je to skvělý hráč. Určitě si řekneme u toho, kdo na něj bude hrát v sestavě, jak ho bránit a nepustit do šance," řekl Šilhavý.

Oproti zápasu s Belgií už bude mít opět k dispozici čtveřici z bundesligy, která v sobotu scházela kvůli cestovním koronavirovým omezením. "Je to příjemné rozmýšlení (nad sestavou), protože máte větší možnosti. Hráči, kteří přijeli z Německa, doplnili a zkvalitnili kádr," pochvaloval si.

"Pro nás je potěšitelné, že kluci, kteří proti Belgii nastoupili, odehráli velmi dobrý zápas. Ať už Tomáš Holeš nebo Michael Krmenčík. Je to příjemné. Blíží se Euro, je tam soutěživost o nominaci. Každý si o ni chce říct a v každém zápase se ukázat," doplnil Šilhavý.

Je rád, že může nasadit i obránce Ondřeje Kúdelu, který původně neměl do Walesu odcestovat kvůli událostem z předminulého týdne v Glasgow, kde ho záložník Rangers Glen Kamara při osmifinále Evropské ligy obvinil z rasismu a následně fyzicky napadl.

"Jsme moc rádi, že tu je Ondra s námi. Je momentálně nedílnou součástí naší základní sestavy. Už s Belgií ukázal, že ho to nezasáhlo a je připraven k zápasu," dodal Šilhavý.