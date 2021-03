Tajemství odhaleno. S reprezentací do Walesu přicestoval i obránce Kúdela

Českým fotbalistům bude v úterním utkání kvalifikace mistrovství světa ve Walesu k dispozici i slávistický obránce Ondřej Kúdela.

Pražané jej původně k zápasu na ostrovech nechtěli pustit kvůli událostem v odvetě osmifinále Evropské ligy v Glasgow proti Rangers, nakonec se však vedení Fotbalové asociace ČR s vršovickým klubem dohodlo. Od mužstva se naopak odpojil záložník Tomáš Malínský. Informoval o tom mluvčí národního celku Petr Šedivý.

Slavia už ve čtvrtek prostřednictvím najaté advokátní kanceláře informovala novináře o tom, že svého obránce po dohodě s vedením reprezentace na zápas ve Walesu nepustí. Pražané uvedli, že se obávají o hráčovu bezpečnost na ostrovech.

Kúdelu předminulý čtvrtek v závěru utkání v Glasgow obvinil záložník Rangers Glen Kamara z rasistické urážky, český hráč ale nařčení důrazně odmítl stejně jako vršovický klub. Domácí středopolař po zápase Kúdelu napadl v tunelu do kabin, podle Slavie je incident zanesen ve zprávě delegáta UEFA.

Zkušený zadák chtěl do Walesu odcestovat. "Postupovali jsme ve shodě s přáním hráče. Vedení Fotbalové asociace ČR proto vstoupilo do jednání s vedením Slavie a z něho vyplynula Kúdelova přítomnost tady ve Walesu. Tým je moc rád, že tu s námi Ondra je. Je připravený k zápasu," řekl na on-line tiskové konferenci Šedivý.

Kúdelovu přítomnost ve Walesu reprezentace potvrdila až vpodvečer z bezpečnostních důvodů. Šedivý nechtěl specifikovat, zda hráčův pobyt v Cardiffu provázejí zvýšená opatření.

Kúdela, který v pátek oslavil 34. narozeniny, nastoupil v předchozích dvou březnových zápasech ve středu při výhře 6:2 nad Estonskem a v sobotu při remíze 1:1 s Belgií v základní sestavě.

"Jednoznačně jsme chtěli, aby Ondra jel. Pak už to bylo na vedení reprezentace, FAČR, (předseda FAČR) pan Malík s (šéfem Slavie) panem Tvrdíkem. Chtěl bych poděkovat, že se domluvili. Jsme moc rádi, že to takhle dopadlo, že tu je Ondra s námi," uvedl trenér Jaroslav Šilhavý.

"Je momentálně nedílnou součástí naší základní sestavy. Co se kolem toho děje, je nepříjemné pro všechny, hlavně pro Ondru. Ale už v utkání s Belgií ukázal, že ho to nezasáhlo," dodal Šilhavý.

"My jsme samozřejmě všichni rádi, že tu Ondra s námi může být. Je to pro nás důležitý hráč. Stejně jako na hřišti tak i v kabině působí, že je to klidný hráč, který nám v týmu vždy pomáhá. Je komunikativní, je s ním sranda v kabině," uvedl záložník Vladimír Darida.

Do Cardiffu naopak neodcestoval záložník Malínský, který do předchozích zápasů proti Estonsku a Belgii nezasáhl. "Tomáš se od týmu odpojil. Na tomto postupu se dohodl s vedením reprezentace s tím, že by se nedostal do nominace na zítřejší zápas. Dostal nabídku, aby odcestoval s týmem, ale po dohodě zůstal v Česku," uvedl Šedivý.

Do Walesu už přicestovala čtveřice z bundesligy brankář Jiří Pavlenka, obránce Pavel Kadeřábek, útočník Patrik Schick a Darida, která kvůli cestovním koronavirovým opatřením chyběla proti Belgii. Kvarteto z německých klubů během tohoto srazu vůbec nebylo v Česku a podobně jako do Cardiffu dorazilo i na úvodní utkání proti Estonsku na neutrální půdě v polském Lublinu.

Všichni hráči i členové realizačního týmu měli negativní výsledek povinného předzápasového testu na koronavirus před úterním duelem. Reprezentaci tak poprvé od vypuknutí pandemie během celého srazu nezasáhl ani jeden případ covidu-19.