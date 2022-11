Zlín vypadl z domácího poháru. Čtvrtfinále si zahraje druholigový Vyškov

Italská katolická církev poslala od roku 2000 do Vatikánu přes 600 spisů o případech podezření na sexuální obtěžování v církevním prostředí. Ve čtvrtek o tom informovaly zahraniční agentury s odkazem na zprávu italských biskupů. Nejméně 89 případů bylo zaznamenáno v posledních dvou letech. Je to poprvé, co se katolická církev v Itálii vyjadřuje tak podrobně o sexuálním obtěžování ve svých řadách. Aktivisté ji dlouhodobě kritizují kvůli údajné neochotě se sexuálním obtěžováním důkladně zabývat.

Od roku 2001 mají jednotlivé národní odnože katolické církve povinnost zasílat do Vatikánu zprávy o vážných podezřeních na zneužívání v církevním prostředí. Italská katolická církev jich poslala 613. Jedna zpráva se ale může týkat i více obětí a ne všechna podezření se potvrdila. "Musíme pochopit, kolik je obětí, jaký je jejich profil, kdo jsou pachatelé," uvedl generální tajemník biskupské konference Giuseppe Baturi.