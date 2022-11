Tragická srážka s vlakem. Zemřel Rakušan, který hrál na MS proti Československu

Ve věku 57 let zemřel rakouský fotbalista Gerhard Rodax. Účastníka mistrovství světa 1990 srazil ve středu ráno vlak, k tragédii došlo poblíž města Traiskirchen nedaleko od Vídně. Rakouská média píší o možné souvislosti s vážnou nemocí Rodaxe, nicméně zatím nehovoří o sebevraždě.

Rodax se na kolejích střetl s rozjetým vlakem v rychlosti 150 kilometrů za hodinu. Srážku neměl šanci přežít, událost nyní vyšetřuje policie.

"Pozadím neštěstí mohla být vážná nemoc Rodaxe. Zanechal za sebou manželku a dvě děti, dospělou a desetiletou dceru," píše deník Kronen Zeitung.

Eine sehr traurige Nachricht hat uns heute erreicht. Unser ehemaliger Spieler Gerhard Rodax ist im Alter von 57 Jahren nach schwerer Krankheit bei einem tragischen Unfall ums Leben gekommen. Unsere aufrichtige Anteilnahme gilt seinen Hinterbliebenen!#GEPA pic.twitter.com/orQPnASknx — SK Rapid (@skrapid) November 17, 2022

Bývalý útočník vstoupil do velkého fotbalu v klubu Admira Wacker, odkud odešel do Atlétika Madrid a posléze do Rapidu Vídeň. V dresu rakouského národního týmu odehrál dvacet utkání a vstřelil tři góly.

Zahrál si také na MS 1990 v Itálii, kde Rakušané v základní skupině podlehli domácím Italům i Československu 0:1. V posledním utkání tehdy zdolali Američany 2:1, přičemž střelcem vítězné branky byl právě Rodax.

Po kariéře si hráč díky své rychlosti přezdívaný jako "Blonďatá raketa" v Traiskirchenu otevřel areál s krytým tenisovým centrem a restaurací.