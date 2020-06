FAČR dostal výjimku. Na finále poháru v Liberci se dostanou i fanoušci Sparty

Na každý tábor kvůli trvajícím omezením proti šíření nového koronaviru vyjde necelých tisíc vstupenek.

Na finále českého fotbalového poháru MOL Cupu příští středu se vedle fanoušků domácího Liberce dostanou i příznivci hostující Sparty Praha.

Po pondělním dalším uvolnění opatření proti šíření covidu-19 může být na stadionech 5000 osob včetně všech aktérů utkání. Fanoušci ale musejí být rozděleni do jednotlivých sektorů po maximálně 1000 lidech a navíc mezi sebou musejí udržovat rozestupy. Obsazena tak může být pouze čtvrtina stadionu, což v Liberci představuje přibližně 2500 míst.

Po odečtení aktérů zápasu a osob, které zajišťují organizaci, bude pro fanoušky a partnery k dispozici zhruba 2300 vstupenek. Pohár na rozdíl od první a druhé ligy nezajišťuje Ligová fotbalová asociace, ale Fotbalová asociace ČR.

"FAČR stejně jako jakýkoliv jiný subjekt musí dodržovat stanovená hygienická opatření. Na druhou stranu pohár je z mého pohledu specifické utkání. Chtěli jsme, aby se na zápas za každou cenu dostali fanoušci obou týmů, takže jsme požádali ministerstvo zdravotnictví o výjimku. Musím s povděkem kvitovat, že nám vyhovělo," řekl novinářům předseda FAČR Martin Malík.

"Samozřejmě budou na stadionu panovat omezení z hlediska hygienických opatření, rozestupy mezi lidmi. Kapacita je snížena na známých 25 procent. V reálu na všechny fanoušky, partnery a ostatní osoby s výjimkou těch, které zajišťují utkání, bude připadat nějakých 2300 vstupenek. Samozřejmě je to málo, ale na druhou stranu fanoušci určitě ocení, že tam mohou být přítomni příznivci obou táborů," dodal Malík.

Netradiční bude i předávání vítězné trofeje a medailí. "Všichni se v příštích dnech necháme otestovat na koronavirus a ti z nás, kteří budou negativní, předají vítěznému týmu trofej. Podobně jako to dělají naši kolegové v okolních zemích, medaile si hráči rozdají mezi sebou. Dalo by se říct, že to bude taková samoobsluha," řekl Malík s úsměvem.

Zápas bude mít příští středu výkop ve 20:15. Liberec postoupil do finále po semifinálovém vítězství 2:1 v Olomouci, Sparta stejným výsledkem přešla přes Plzeň.