Riteriai - Liberec 0:2. Po Peškově krásné přihrávce navýšil Hromada

FC Slovan Liberec

Liberec skončil v ročníku 2019/2020 ve Fortuna:Lize na pátém místě a o postup do předkol Evropské ligy se musel poprat v Play Off, kde narazil na Mladou Boleslav. Slovan tehdy podal velmi dobrý výkon a do evropského měření sil se kvalifikoval díky vítězství 2:0. Severočeši dosud odehráli v aktuální sezoně Fortuna:Ligy tři zápasy, z nichž si odnesli šest bodů. Po porážce 0:1 v Olomouci porazili silnou Plzeň 4:1 a České Budějovice 2:0.