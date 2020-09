Největší minela fotbalové historie. Belgickému mladíkovi se směje celý svět

Tohle mu jen tak někdo neodpáře. Teprve sedmnáctiletý útočník Aster Vranckx z belgického KV Mechelen si utrhl ostudu, když v zápase proti Oostende minul úplně prázdnou bránu.

Mohl odvrátit výslednou porážku 0:1, místo toho se Vrancx pořádně proslavil. V 67. minutě ještě za bezbrankového stavu Mechelen nastřelil břevno, balón se odrazil před prázdnou bránu k mladému forvardovi, ten si ho zpracoval, ale pak místo rány placírkou balón zašlápl a upadl.

Server Goal.com dal video zahozené šance na Twitter, kde má v době psaní tohoto článku už 5,6 milionu zhlédnutí. Autoři příspěvku ho nazvali nejhorší minelou ve fotbalové historii.

"Měl jsem to prostě nakopnout do brány, rozhodl jsem se špatně. Musím se ale soustředit na další zápas, nesmím z toho šílet," nechal se poté Vrancx slyšet v rozhovoru pro Eleven Sports.

Zastal se ho také trenér Mechelenu, který přitom byl zklamaný z domácí porážky.

"Když ani tyhle šance nekončí gólem, tak máte pocit, že to je osud a prostě to tak má být. Asterovi nic nevyčítám, na to, že je mu 17 let, tak na hřišti vynikal," pochválil ho naopak kouč Wouter Vrancken.

Trapas belgického fotbalisty tak trochu připomíná velkou příležitost Stanislava Tecla, který netrefil odkrytou bránu minulý týden v reprezentačním duelu proti Skotsku.