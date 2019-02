Je za námi úvodní půle duelu. Do ní domácí nevstoupili ideálně a začátek z jejich strany byl lehce nervózní. Hosté ovšem ze své aktivity nic nevytěžili a Viktoriáni záhy vyrovnali hru. Avšak ani oni si gólovku vytvořit nedokázali. Na tu si diváci v Doosam Aréně museli počkat až do 41. minuty a hned z toho byla úvodní branka. Skvělou práci a přihrávku Petkoviće proměnil ve vedoucí branku Dani Olmo, jenž ve své příležitosti chytře přeloboval Kozáčika. Dinamo si tak díky tomu odnáší do kabin vedení 1:0.