Ze Sevilly strach nemáme, zní ze Sigmy. Takový zápas může přijít jen jednou za život, burcuje Vepřek

před 1 hodinou

Po vysoké porážce s Baníkem nemají fotbalisté Sigmy hlavy sklopené. Proti Seville jsou odhodlaní a těší se na vyprodaný Andrův stadion.

Olomouc - Pondělní debakl 1:4 s Baníkem Ostrava nezpůsobil v kabině fotbalistů Olomouce před čtvrtečním zápasem se silnou Sevillou paniku. Naopak kapitán Michal Vepřek věří, že tým vysoká porážka probudí a že proti pětinásobnému vítězi Evropské ligy nemá Sigma co ztratit, jelikož hůř než s Ostravou už hrát nemůže.

"Nemyslím si, že to může být ještě horší než s Baníkem. To byl hodně špatný výkon a dělali jsme dětinské chyby. Rozbor zápasu byl intenzivnější než obvykle. Ukázali jsme si chyby a nesmíme je opakovat. Strach určitě nemám," prohlásil Vepřek na tiskové konferenci před zápasem 4. předkola Evropské ligy.

Naopak míní, že věhlas soupeře přinese mnohem větší nasazení a motivaci týmu a na hřišti to bude vidět. "I když to zní blbě, tak na takového soupeře se hráč podvědomě mnohem lépe přichystá. Takový zápas může přijít jen jednou za život," uvedl třiatřicetiletý bek.

I pro něj jde o životní duel. "Je to vrchol, stejně jako by byl asi pro každého hráče v české lize. Potkáme se s jedním z nejlepších týmů na světě, takže je to svátek pro všechny. Když jsme je teď sledovali na videu, tak pokoukání to bylo krásné. Uvidíme, jak to bude vypadat na hřišti," dodal s úsměvem.

Zápas by měl sledovat vyprodaný Andrův stadion, což je pro hráče další motivace. "Rádi bychom lidem ukázali, že mají chodit i na nás a ne na soupeře. To je náš cíl, se kterým jsme šli do sezony. Teď proti Ostravě se to nepovedlo, tak máme možnost to vylepšit," řekl Vepřek.

Sám má co napravovat, neboť za výkon proti Ostravě ho trenér Václav Jílek hodně kritizoval. "Poslední zápas byl z mé strany moc špatný. Moc jsme toho nenaspal, ale už jsem to hodil za hlavu a budu se snažit všem ukázat, že na to mám," dodal odhodlaně.