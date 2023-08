Záhřeb - Sparta 1:1. Vedení Pražanů dlouho nevydrželo. Před pauzou vyrovnal Špikić

Úvodní půle zápasu je tedy minulostí a Sparta může být poměrně spokojená. Hned z prvního útoku sice domácí výrazně zahrozili, když trefil Baturina tyč, avšak postupně se hosté stále více dostávali do hry. Velmi sympatický výkon Sparty nakonec přinesl i penaltu, kterou ve 39. minutě proměnil Ladislav Krejčí. Pražané tak byli ve vedení, jež toužili udržet do přestávky. To se ovšem nepovedlo, neboť po ztrátě míče ve středu hřiště rozjelo Dinamo rychlý útok zakončený gólem Daria Špikiće. Následně se ještě musel zaskvět Vindahl, ale více už k vidění nebylo.