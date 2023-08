Česká pohárová budoucnost visí na Plzni. Bez ní bude boj o první patnáctku marný

Konkurence je obrovská a bez tří týmů v základních skupinách půjde posun vzhůru jen těžko. Tak nějak by se dala shrnout situace v národních fotbalových koeficientech z českého fotbalu. Pokud chtějí hráči Slavie, Sparty a Plzně pomýšlet na posun do první patnáctky, musí poslední jmenovaná postoupit do Konferenční ligy.

Motivace je jasná. Být na konci sezony v první patnáctce pořadí koeficientů UEFA a v ročníku 2025/26 mít v díky tomu v pohárech hned pět týmů, z toho dva v kvalifikaci o Ligu mistrů. Trojice českých klubů zatím drží s konkurencí krok, ale stále jim patří osmnáctá příčka.

Sparta může smutnit, že nezhatila Kodani šanci na čtyřbodový bonus za případný postup do základní skupiny Ligy mistrů. Na druhou stranu v Evropské či Konferenční lize by byla nejspíš nasazená ve třetím výkonnostním koši a nabízí se jí tedy možnost uhrát víc bodů přímo ve skupině.

Slavia by z tohoto pohledu byla ještě výš, pronikla by v Evropské lize dokonce do druhého koše, stejně tak Plzeň v lize Konferenční. To všechno ale bude mít svou cenu jen v případě, pokud Západočeši své play off proti kazašskému Tobolu Kostanaj.

Jen pro připomenutí. Za výhru v předkole přibyde do koeficientu jeden bod, půl bodu za remízu, v základních skupinách je to pak dvojnásobek. Veškerý zisk ale národy dělí počtem účastníků, které v sezoně nasadily do pohárů. V případě Česka tedy čtyřmi.

Na patnáctou příčku, kterou nyní obsadila Ukrajina, Češi ztrácejí 1,250 bodu, což není nic nedosažitelného, ale před klíčovou hranicí je pěkná tlačenice. Dánové navíc mají ve hře také tři týmy. Ukrajina dokonce čtyři. Jen Izrael nyní spoléhá pouze na Haifu a Tel Aviv.

Devatenácté Řecko má sice manko 1,8 bodu, ale ve hře ještě kvarteto týmů a z toho tři mají jistotu základní skupiny.

Aktuální tabulka v boji o první patnáctku:

14 Norsko 26,000 15. Ukrajina 25,300 16. Izrael 25,125 17. Dánsko 25,075 18. ČR 24,050 19. Řecko 22,325

I z toho je zřejmé, že Češi k posunu vzhůru bezpodmínečně potřebují tři kluby v podzimní části pohárů.

Plzeň bude v bitvě s kazašským soupeřem papírovým favoritem. Spartu čeká v boji o Evropskou ligu Dinamo Záhřeb, Slavia se bude snažit obrat o body v přímém souboji ukrajinský Luhansk.