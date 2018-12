Válečný stav? Vzal jsem si pro jistotu uniformu, tvrdil Rada před cestou na Ukrajinu

před 34 minutami

S netradiční komplikací se musejí vyrovnat fotbalisté Jablonce v přípravě před čtvrtečním závěrečným zápasem skupiny Evropské ligy v Kyjevě.

Na stadionu Dynama se kvůli napjaté bezpečnostní situaci na východě Ukrajiny odehraje dnešní utkání Ligy mistrů mezi Šachtarem Doněck a Lyonem a Severočeši si tak oproti zvyklostem v soutěžích UEFA nebudou moci zatrénovat na místě, kde o den později nastoupí.

"Samozřejmě by bylo lepší, kdybychom si tam mohli zatrénovat. Věděli bychom, na čem budeme hrát. Nedá se nic dělat, musíme to brát, jak to je," řekl před odletem do Kyjeva obránce Tomáš Holeš.

Vzhledem k dnešnímu utkání Ligy mistrů může být trávník ve čtvrtek ve špatném stavu. "Jsem zvědavý, jak na tom hrací plocha bude, protože počasí už není úplně ideální. A ještě to bude rozbité z dnešního zápasu," přemítal Holeš.

"Trávník může být trochu jiný, ale myslím, že je to pro oba týmy stejné. Asi i Kyjev je zvyklý hrát na dobrém hřišti. Nic s tím neuděláme, je to Champions League a ta má přednost. Budeme trénovat jinde, je to nezvyklé v Evropské lize nebo Lize mistrů, že netrénujete tam, kde hrajete. Ale je to rozhodnutí UEFA a musíme to respektovat," doplnil trenér Petr Rada.

Šachtar hrál své domácí zápasy v Charkově, který patří mezi ukrajinské regiony, kde nedávno vláda po incidentu s Ruskem v Kerčském průlivu vyhlásila válečný stav. UEFA proto utkání doněckého týmu z bezpečnostních důvodů přesunula do Kyjeva.

"Samozřejmě v televizi tu situaci vidíte, ví se o tom. Ale myslím, že UEFA by si nedovolila poslat mančaft někam, kde je to v ohrožení, nebo by neudělala žádné věci, které by hraničily s nějakým ohrožením. Pokud tam jede Lyon, my taky. Já si pro sichr vzal uniformu," žertoval Rada, jenž byl v osmdesátých letech coby hráč oporou Dukly Praha a ve fotbalovém zákulisí má přezdívku "Plukovník".

Jablonečtí mají o situaci přehled i díky tomu, že kapitán Tomáš Hübschman a levý bek či záložník Eduard Sobol hrávali za Šachtar. "Obavy z té situace nemám. Věřím, že budeme pod dozorem, hlídaní. Takže doufám, že se nás to týkat nějak nebude. Není to tam, kde je to špatné. V Kyjevě by to mělo být v pohodě. Ptali jsme na to i Ediho Sobola," doplnil Holeš.