Hráč s nejvyšší smlouvou nehraje, je jako Özil. Problémového Aubu trápí záhadná nemoc

Slavia usiluje o překvapivý postup do semifinále fotbalové Evropské ligy, ale i pro Arsenal se jedná o velmi důležitý dvojzápas, neboť přes vítězství v soutěži má největší šanci si zajistit poháry i pro další ročník. V prvním utkání ale bojovali "Kanonýři" bez svého kapitána v základní sestavě. Slabá forma střelce Pierra-Emericka Aubameyanga přitom může stáhnout dolů i trenéra Mikela Artetu.

V prvním zápase proti Slavii stihl gabonský útočník jen třináct minut, o víkendu v duelu se Sheffieldem chyběl kvůli nemoci Arsenalu úplně. Trenér Arteta jeho neúčast okomentoval tak, že "Aubovi" zkrátka nebylo dobře. Oficiálně chyběl kvůli chřipce.

"Našeho kapitána vyřadila záhadná nemoc, nebyl ani na lavičce. Těžko říct, zda nastoupí," spekuluje web JustArsenal.com. Řada fanoušků ovšem nemoc jako důvod absence zpochybňuje.

Aubameyangovi se každopádně nedaří potkat s formou, naposledy se trefil na začátku března do sítě Burnley a od té doby střídá průměrné výkony. "Něco se s ním rozhodně děje, i když nevím co," myslí si bývalý hráč Arsenalu Paul Merson.

"Arsenal potřebuje být příští rok v Evropě. Minulý týden hrál proti Slavii nejdůležitější zápas sezony a hráč s největším platem a největším jménem jenom seděl na lavičce," podivuje se Merson.

Musí hrát v základu, míní Merson

Dnes večer to bude Arsenal, kdo bude potřebovat převzít iniciativu. Po většinu prvního zápasu sice Londýňané byli lepší, ale vyznění zápasu nakonec otočila branka Tomáše Holeše v nastavení. "Měli na to, aby Slavii dorazili. Lacazette zahodil šílenou šanci," vracel se k situaci, kdy útočník Arsenalu trefil brankovou konstrukci.

Slavii, tak nyní k postupu stačí i bezbranková remíza, zatímco aktuálně devátý tým tabulky Premier League potřebuje vstřelit minimálně jeden gól, což je podle Mersona úkol přesně pro "Aubu".

Expert Fortuny o odvětě "Oba celky jsou ale ofenzivně laděny a na 0:0 se rozhodně hrát nebude. Naopak, podobně jako v prvním vzájemném duelu, lze očekávat branky na obou stranách hřiště v kurzu 1,83. Arsenal ukázal svou extrémní rychlost, která je na české poměry nevídaná, Slavii hrají zase do karet absence v defenzivních řadách anglického celku i běžecká a taktická připravenost, která je pod koučem Trpišovským na světové úrovni. V posledních třech duelech Evropské ligy navíc sešívaní pokaždé skórovali," říká expert Fortuny Roman Kovařík.

"Pro Arsenal je to opravdu velký zápas," prohlásil Merson pro Sky. "Aubameyang musí začít v základu, v takovém utkání potřebujete mít nejlepšího střelce na hřišti. I kdyby měl přispět jen tím, že dá gól. V létě dostal novou smlouvu, taková hvězda musí nastoupit," opakoval.

"Dali jednatřicetiletému hráči opět balík peněz, obří smlouvu. Jsme zpět ve stejné situaci jako před nedávnem s Özilem," připomněl Merson přehmat Arsenalu.

Druhá polovina angažmá v Londýně Özilovi vůbec nevyšla a "Kanonýři" se ještě rádi zbavili jeho vysoké smlouvy. Aubameyangova situace začíná příběh německého záložníka připomínat.

I proto trenéru Artetovi navrhuje, aby Aubameyanga postavil. "Není to nic levného, sledovat dnešní Arsenal. Je to drahá sranda, přivedli hráče za rekordní částky," zlobí se Merson.

Arteta je pod tlakem

Dlouholetý hráč Arsenalu si myslí, že případné vyřazení z Evropské ligy by mohlo Artetu nakonec stát i místo. "Jsou devátí v tabulce, na to nezapomínejme. Pokud vypadnou, nevyhazoval bych ho, ale nikdy nevíte. A na Evropu příští rok už to nebude," připomněl Merson.

Arsenal je podle sázkových kanceláří před odvetou pořád favoritem na postup. "Naši bookmakeři jsou spíš pesimisti a stále favorizují Arsenal v kurzu 1,52, sázkaři mají ale odlišný názor a hned 49 procent věří postupu Slavie v kurzu 2,62," prozradil expert Fortuny Roman Kovařík.

Mikel Arteta může v odvetě počítat s Bukayem Sakou a Gabrielem Martinellim. Oba hráči by se měli po menších zdravotních potížích vrátit do sestavy. Především zranění mladého rychlíka Saky bylo velkým tématem. Pro Arsenal jde o jedno z nejdůležitějších utkání sezony a jeden ze stabilně nejlepších hráčů sezony by nakonec v Edenu neměl chybět. Nejistá je situace okolo Martina Odegaarda a Smithe Rowea.

"Odvetný duel v pražském Edenu je zcela otevřený, Slavia je po londýnské remíze (1:1) dokonce v lepší výchozí pozici, k postupu ji stačí i bezbranková remíza," připomíná Kovařík.

