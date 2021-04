Slavia - Arsenal 0:0. Sešívaní bojují proti gigantovi o semifinále Evropské ligy

Jindřich Trpišovský dnes do boje vyslal tuto sestavu. Ve stoperské dvojici opět naskakuje Tomáš Holeš. Jeho post defenzivního štítu dnes patří Jakubu Hromadovi, pomoct Provodovi se Stanciem při tvorbě hry by měl Petr Ševčík. Do zápasové kondice se stihl dostat Peter Olayinka, Abdallah Sima naproti tomu dnes začne z lavičky. Na hrotu bude operovat Jan Kuchta.

