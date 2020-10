Sparta před zápasem s AC řeší trable, Kotal má k dispozici jediného zdravého stopera

Fotbalisty Sparty ve čtvrtek čeká od 18:55 druhý zápas v základní skupině Evropské ligy. Pražané se představí na stadionu vedoucího celku italské ligy AC Milán a stejně jako před týdnem před utkáním s Lille mají problémy se sestavou, protože trenérovi Václavu Kotalovi zbyl jen jediný zdravý stoper.

Sparta vstoupila do základní skupiny porážkou 1:4 s Lille, která pro ni byla po reprezentační přestávce a následnému přerušení české ligy kvůli koronaviru prvním zápasem od začátku října. Už tehdy měl Kotal problémy s marodkou a v obraně musel nastoupit záložník Ladislav Krejčí mladší.

Ve 23. minutě ale dostal za faul červenou kartu a zápas za něj na stoperu poprvé v životě dohrával záložník David Pavelka. Ten by si mohl novou roli zopakovat i na San Siru, protože vedle vykartovaného Krejčího jsou mimo hru zranění Lukáš Štetina a Dávid Hancko.

Zdravotní potíže mají i Dominik Plechatý s Ondřejem Čelůstkou. Podle Kotala by nakonec oba mohli na San Siru nastoupit, ale podle letenského kouče je však problém v malé herní praxi. Plechatý i Čelůstka totiž vynechali už zápas s Lille a naposledy nastoupili v polovině října za národní týmy.

"Předpokládám, že Ondra nastoupí. Ale měli jsme výpadek, česká liga se nehraje a máme za sebou jedno utkání s Lille. A ti, co nehráli, tak naposledy nastoupili za národní tým. A to je problém pro sehranost týmu," uvedl na dnešní tiskové videokonferenci Kotal.

"Herní praxe chybí, protože AC hraje důrazně, drží míč a atmosféru utkání při tréninku nenastavíte," řekl letenský kouč. "Proto jsme hráčům říkali, že musíme zjednodušit hru, mít kvalitní výběr místa a hlavně se musíme vyrovnat se soupeřovou tvrdostí, protože při napadání jeden na jednoho jsou velmi důrazní," dodal.

Kotal už naopak může počítat s uzdraveným Ladislavem Krejčím starším, který na Letnou přišel v srpnu po čtyřech letech v Boloni. V Serii A si zahráli také Čelůstka v Palermu, Hancko ve Spartě hostuje z Fiorentiny a útočník Libor Kozák se v ročníku 2012/13 stal v dresu Lazia Řím s osmi góly nejlepším střelcem Evropské ligy.

Spartu navíc kromě řady vlastních absencí může strašit i forma AC Milán. Rossoneri totiž v nové sezoně Serie A ještě neprohráli a se ziskem 13 bodů vedou tabulku. Hvězdný útočník Zlatan Ibrahimovic navíc v pěti posledních zápasech dal sedm branek.

Domácím ale bude chybět obvyklá brankářská jednička Gianluigi Donnarumma, který má koronavirus. V pondělním ligovém utkání s AS Řím ho zastoupil Ciprian Tatarusanu, AC remizovalo 3:3 a poprvé v Serii A ztratilo body. "Po Zlatanovi je to jejich největší osobnost a bude to pro ně velká ztráta," řekl Krejčí starší.

"Ciprian má moji plnou důvěru a věří mu i tým. Hráči si musejí pomáhat, navzájem se motivovat a to je přesně to, co dělají," řekl na klubovém webu trenér Milána Stefano Pioli. "Sparta v domácí lize vyhrála všech šest utkání a proti Lille i po vyloučení byla pořád v zápase. Bude to pro nás náročný soupeř," přidal kouč.