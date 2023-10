Sparta padla v Seville, v poslední minutě nastavení zahodil šanci na remízu Karabec

Fotbalisté Sparty nenavázali na úvodní domácí výhru 3:2 nad Arisem Limassol a ve druhém utkání skupiny C Evropské ligy prohráli na hřišti Betisu Sevilla 1:2, přestože vedli. Pražany poslal do vedení ve třetí minutě Veljko Birmančevič, krátce poté srovnal Assane Diao. Vítězný gól zaznamenal v 80. minutě Isco.

Letenští od října 1985 nezvítězili ve Španělsku v sedmém pohárovém utkání po sobě. Naopak Betis vyhrál v pohárech nad českým mužstvem i popáté a z toho potřetí doma.

"V mnoha ohledech jsme předvedli velmi dobrý výkon. Jak v ofenzivě, tak v defenzivě jsme se snažili hrát svým stylem. Cítil jsem, že až do gólu na 1:2 jsme je dlouho deptali," řekl dánský trenér Sparty Brian Priske na tiskové konferenci.

V dalším kole za tři týdny Sparta přivítá Glasgow Rangers, kteří dnes prohráli na Kypru 1:2. Všechny týmy v "céčku" mají po třech bodech.

Po dvou soutěžních zápasech nastoupil za Pražany stoper a kapitán Krejčí, který si kvůli vyloučení z derby odpykal v české lize i domácím poháru trest. Spartu podle klubového webu přijelo podpořit okolo 540 fanoušků, kteří zcela zaplnili svůj sektor. Celkem na Estadio Benito Villamarín přišlo 45.037 diváků.

Premiérový soutěžní souboj Betisu se Spartou začali lépe hosté. Matěj Ryneš našel za domácí obranou Birmančeviče a srbský křídelník po dvou a půl minutách hry otevřel skóre. V soutěžní sezoně se trefil popáté.

"Klukům jsem říkal, aby tam chodili, že jim to tam dám. Vždycky jim to tam přijde. Takhle jsme si to představovali. Dali jsme brzy gól, což nám hodně pomohlo. Pak jsme dostali zbytečný gól, to se stává," uvedl Ryneš.

Letenští diktovali tempo hry, v deváté minutě však zbytečně inkasovali. Argentinský mistr světa Pezzella poslal dlouhý nákop, za nímž vyběhl gólman Vindahl, jenže si ho nezpracoval, míč ho přeskočil a Diao zakončil do zcela odkryté branky.

"Už jsme několikrát potvrdili, že dokážeme za každé situace hrát pořád stejně a jen tak něco nás nesloží, ať už to byl konec minulé sezony, nebo prohra venku v Záhřebu s Dinanem (v závěrečném 4. předkole EL)," prohlásil Krejčí.

Poté se tempo hry zklidnilo a žádný z týmů si dlouho nevypracoval šanci. Po více než půlhodině hry hostující stoper Panák poslal Vindahlovi prudkou zpětnou přihrávku a dánský brankář na poslední chvíli odvrátil balon před napadajícím Iglesiasem. Pražané se rychle vydali vpřed a Birmančevič hledal před brankou Haraslína, míč však doputoval až k Rynešovi, jenž pouze napálil boční síť.

Ve 40. minutě jeden z domácích hráčů poslal zpětnou přihrávku, gólman Silva ji těsně odvrátil před Kuchtou, ale balon doputoval jen k Haraslínovi, jehož pohotová rána z dálky minula tyč.

Krátce po změně stran pětinásobný vítěz Ligy mistrů s Realem Madrid Isco zamířil z přímého kopu těsně vedle. Na druhé straně Birmančevič přistrčil míč do šestnáctky Lacimu, jenže do jeho střely se včas vložil kapitán Betisu Pezzella. Po více než hodině hry vypálili Isco a Roca vedle. Betis pokračoval ve stupňujícím tlaku. Míč se v šestnáctce odrazil k Ruibalovi, jehož střelu Vindahl vyrazil a Iglesiasovu dorážku zblokoval Laci.

V 80. minutě však Sparta další akci "Zelenobílých" neustála. Rodríguez nacentroval do vápna a agilní Isco hlavičkou překonal Vindahla. V závěrečné páté minutě nastavení Sparta mohla srovnat po akci dvou střídajících hráčů, jenže nikým nehlídaný Karabec po Preciadově centru hlavou minul.

Betis zvítězil v pohárech po třech porážkách a jeho chilský trenér Pellegrini zdolal některý z českých celků i ve čtvrtém pohárovém duelu. Pražané od listopadu 2020 nevyhráli venku 11. pohárové utkání v řadě. Česká mužstva od prosince 2001 nezvítězila ve Španělsku dokonce v 21 zápasech po sobě (bez Poháru Intertoto).

"Porážka mě mrzí, ale je to porážka se ctí a s tváří, se kterou se chceme prezentovat. Mrzí mě to hodně, ale v prvním poločase to byl za mě nejlepší týmový výkon, který jsem tady za čtyři a půl roku viděl. Bohužel jsme to nedokázali úplně stejně předvést i ve druhé půli, i tak tam ale bylo plno dobrých věcí. Kvalita hráčů Betisu je natolik velká, že si s tím dokázali poradit," podotkl Krejčí.

Utkání 2. kola skupiny C fotbalové Evropské ligy:

Betis Sevilla - Sparta Praha 2:1 (1:1)

Branky: 9. Diao, 79. Isco - 3. Birmančevič. Rozhodčí: Strukan - Zobenica, Jakšič (všichni Chorv.) - Kajtazovič (video, Slovin.). ŽK: Rodríguez, Diao, Ruibal, Abner - Haraslín, Birmančevič, Ryneš. Diváci: 45.037.

Betis: Silva - Ruibal, Pezzella, Roca, Miranda (46. Abner) - Rodríguez, Carvalho (60. Guardado) - Diao (85. Bellerín), Isco, Ezzalzúlí (46. A. Pérez) - Iglesias (75. Willian José). Trenér: Pellegrini.

Sparta: Vindahl - Sörensen, Panák, Krejčí - Wiesner (60. Preciado), Kairinen, Laci (68. Sadílek), Ryneš - Birmančevič (68. Pešek), Haraslín (80. Karabec) - Kuchta (80. Olatunji). Trenér: Priske.

Aris Limassol - Glasgow Rangers 2:1 (1:0)

Branky: 59. Babicka, 9. Moucketou-Moussounda - 70. Sima.