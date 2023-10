Astana úvodním gólem probudila spící Viktorii. Vzápětí přišel drtivý obrat Plzně

Plzeňští fotbalisté v Evropské konferenční lize zvítězili v Astaně po obratu 2:1 a vyhráli i druhé utkání ve skupině C. Všechny branky padly mezi 51. a 57. minutou. Domácí poslal do vedení Marin Tomasov, za Viktorii rychle odpověděli Tomáš Chorý a Jan Kopic.

Svěřenci trenéra Miroslava Koubka navázali na úvodní domácí triumf 1:0 nad kosovským Ballkani a vyhráli 13. z posledních 14 soutěžních zápasů. Astana po minulém debaklu 1:5 na stadionu Dinama Záhřeb zůstává bez bodu.

"Výhra je samozřejmě zlatá, podepsali jsme domácí vítězství s Ballkani. Vyhrát v Astaně je pro nás veliký nadstandard a máme z toho radost. Dostáváme se v této fázi vývoje skupiny do dobré pozice," řekl Koubek na tiskové konferenci pro Radiožurnál a Deník.

Západočeši sehrají příští duel v Konferenční lize za tři týdny v Záhřebu. Úřadující chorvatští mistři dnes v Kosovu nastoupí proti Ballkani.

Nezáživný první poločas na umělé trávě nenabídl jedinou střelou na branku ani větší šanci. Chorý po Caduově centru v těžké pozici hlavičkoval nad břevno. Na druhé straně plzeňský gólman Staněk zaváhal v souboji s Tomasovem, ale gól chorvatského útočníka neplatil kvůli ofsajdu.

Do druhé půle stoper Jemelka v obraně Viktorie nahradil zraněného kapitána Hejdu. "Má určité chronické, dlouhodobé problémy s kotníkem a achilovkou. Tyto tvrdé terény mu určitě nesvědčí. V Plzni jsme měli tři dny tréninky na umělé trávě a tady další, takže se mu achilovka ozvala. Je to kapitán mužstva, lídr, zkušený hráč, komplikace je to vždycky. Oceňuju Vencu Jemelku, který dlouho čekal na šanci. Jak do toho vstoupil a odehrál to perfektně," prohlásil Koubek.

Hosté po změně stran nezačali dobře. Hodně prostoru dostal kapitán Tomasov, jehož střelu v 51. minutě tečoval Dweh za Staňka. Západočeši ale hned za šest minut skóre otočili. Nejprve vyrovnal Chorý hlavou po Dwehově centru a pak dokonal plzeňský obrat Kopic, jehož přízemní ránu lehce tečoval Kalvach. I třetí střela na branku v utkání tak skončila v síti.

"Kalvy (Lukáš Kalvach) na mě křičel, že to tečoval on. Gól si píšu já, on asi taky. Pár branek levačkou mám, ale samozřejmě dávám víc silnější pravou nohou. Delší dobu jsem nedal gól, takže jsem rád, že to tam padlo a hlavně že to byl vítězný gól," uvedl Kopic. "Já si cením na mužstvu, jakým způsobem zareagovalo a jakým způsobem dokázalo utkání otočit," dodal Koubek.

Úřadující kazachstánští šampioni si v závěru vytvořili tlak a sahali po vyrovnání. V 83. minutě Ebongovu ránu pod břevno výborně vytáhnul Staněk a na začátku nastaveného času Hovhanisjan hlavičkoval nad břevno.

Plzeňští tak v aktuálním ročníku Konferenční ligy udrželi neporazitelnost a včetně kvalifikace vyhráli i čtvrté venkovní utkání. Ve 4. předkole na hřišti jiného kazachstánského týmu Tobolu Kostanaj zvítězili rovněž 2:1.

Astana v pátém pohárovém zápase s českými soupeři poprvé prohrála, v letech 2017 a 2018 ve skupině Evropské ligy nepodlehla pražské Slavii ani Jablonci.

Utkání 2. kola skupiny C fotbalové Evropské konferenční ligy:

FC Astana - Viktoria Plzeň 1:2 (0:0)

Branky: 51. Tomasov - 54. Chorý, 57. Kopic. Rozhodčí: Correia - Teixeira, Almeida - Pinheiro (video, všichni Portug). ŽK: Harojan, Kuat, Maročkin, Hovhanisjan - Durosinmi, Šulc, Chorý.

Astana: Čondrič - Harojan, Maročkin, Tomaševič - Hovhanisjan, Kuat (67. Jovančič), Lončar (90. Žaksylyk), Ourega (67. Ebong), Vorogovskij - Tomasov, Darboe (73. Ajmbetov). Trenér: Babajan.

Plzeň: Staněk - Hejda (46. Jemelka), Hranáč, Dweh - Kopic, Bucha (89. Traoré), Kalvach, Cadu - Šulc (90.+3 Vlkanova) - Chorý (80. Vydra), Durosinmi (90.+3 Sýkora). Trenér: Koubek.