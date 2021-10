Sparta - Lyon 2:1. Velká škoda. Pražané inkasovali chvíli před poločasovou přestávkou

Úvodní pasáž zápasu je minulostí a do patnáctiminutové přestávky vstupují v lepší náladě fotbalisté Sparty. Ti měli fantastický vstup do utkání, když se už ve 4. minutě prosadil Lukáš Haraslín. První branka zápasu vlila krev do sparťanských žil a byl to opět Lukáš Haraslín, kdo navýšil vedení domácího mužstva. Po nečekaném začátku se však Lyon postupně dostával do tempa a v samotném závěru poločasu dokázal díky Toko Ekambimu snížit.