Zkrat Radakoviče stál Spartu postup v Evropské lize. Na hřišti řádili fanoušci

před 46 minutami

Fotbalisté Sparty nedokázali odvrátit vyřazení z Evropské ligy se srbským Spartakem Subotica. Ač doma vedli 2:0, jejich naději potopila rozporuplná penalta v pětasedmdesáté minutě, kterou soupeř proměnil a stanovali tak konečné skóre zápasu. V průběhu duelu vtrhli na hřiště fanoušci. Pražskému klubu tak hrozí vysoká pokuta i uzavření stadionu.

Praha - Fotbalisté Sparty končí v Evropské lize už ve 2. předkole. V domácí odvetě sice soupeře ze Spartaku Subotica jasně přehrávali a vyrovnali skóre po prohře 0:2 z úvodního duelu. Po jedné chybě však inkasovali z penalty a výhra 2:1 jim na postup nestačila.

Sparťané dvakrát nastřelili konstrukci branky, pak se trefili Josef Šural se Srdjanem Plavšičem, ale v 75. minutě Uroš Radakovič zbytečně fauloval ve vápně a Bojan Čečarič zařídil postup srbského celku. Hosté se ubránili i v deseti po vyloučení Milana Marčiče.

Krátce po penaltě vtrhli na hřiště fanoušci letenského celku a duel na pět minut přerušili. Sparta stejně jako loni končí v pohárech hned na prvním soupeři. Subotica se naopak může těšit na zápasy s Bröndby Kodaň.

Sparta s vědomím nutnosti co nejdříve skórovat začala utkání ve velkém tempu a od začátku soupeře dostala pod velký tlak. Hráči předváděli výkon, jaký od ní fanoušci dlouho neviděli, a jen smůla v koncovce zabránila tomu, aby Pražané souboj neotočili už v první půli.

Už ve 4. minutě měl na hlavě gól Stanciu, ale po Plavšičově centru trefil jen břevno. Branková konstrukce zastavila i pokus Tetteha, který hlavou zamířil do tyče. Ve 20. minutě získal Stanciu míč u vápna soupeře, ale nepřihrál na Šurala, který poprvé v sezoně nastoupil v základní sestavě. Následovala střela Plavšiče a neuspěl ani Šural s hlavičkou, kterou mu vyrazil brankář Perič.

Sparťanský kapitán uspěl až ve 28. minutě, kdy odcentroval Plavšič. Šural přetlačil na zadní tyči obránce a střelou z voleje do protipohybu brankáře vrátil Spartu do boje o postup.

Tlak Sparty pak ale utlumilo zhruba čtyřminutové přerušení utkání kvůli ošetřování hostujícího stopera Čalasana, který po souboji s Costou utrpěl zranění hlavy. Hráči okamžitě signalizovali nutnost zásahu lékařů, otřesený srbský stoper ale odmítal opustit hřiště. Poté chvíli trvalo, než se domácí opět dostali do tempa, ale v závěru poločasu opět sahali po gólu po střelách Stancia a Tetteha.

V 61. minutě dala Sparta druhý gól, ale trefu Šurala hlavou po rohu rumunští sudí neuznali kvůli útočnému faulu. Chvíli nato ale domácí zakombinovali po pravé straně, Frýdek od lajny nacentroval a Plavšič z voleje střelou o zem zařídil vyrovnání skóre v dvojutkání. Zvednutýma rukama se fanouškům Subotice omlouval, protože sám za tento klub v minulosti hrával.

Čtvrt hodiny před koncem se ale sparťané sami o postup připravili. Radakovič měl míč pod kontrolou, ale nechal se o něj obrat a následně soupeře přistrčil, což sudí posoudil jako penaltu. Čečarič ji proměnil a Sparta znovu potřebovala dát dva góly.

To už se jí nepovedlo, i když soupeř dohrával v deseti. Před tím krátce po penaltě rozezlení fanoušci Sparty vtrhli na hřiště a duel na pět minut přerušili, což bude mít dohru u disciplinární komise UEFA. Po utkání ale fans snahu sparťanů ocenili potleskem.

Výsledky odvet 2. předkola fotbalové Evropské ligy:

Sparta Praha - Spartak Subotica 2:1 (1:0)

Branky: 29. Šural, 66. Plavšič - 75. Čečarič z pen. Rozhodčí: Coltescu - Avram, Orbulet (všichni Rum.). ŽK: Kanga, Plavšič, Šural, Chipciu, Tetteh - Marčič, Miloševič, Vukčevič, Djenič, Perič. ČK: 90.+7 Šural - 81. Marčič. Diváci: 12.068. První zápas: 0:2, postoupila Subotica.

Sparta: Nita - Chipciu (90. Štetina), Radakovič, Kaya, Costa (85. Vatajelu) - Stanciu, Frýdek, Kanga, Plavšič - Šural, Tetteh. Trenér: Ščasný.

Subotica: Perič - Tekijaški, Kerkez, Čalasan (36. Marčič), Vukčevič - Jočič, Šimura - Djuričin (55. Djenič), Glavčič, Savkovič - Čečarič (90. Torbica). Trenér: Gačinovič.

Mistrovská část:

Lincoln FC (Gibr.) - The New Saints (Wales) 1:1 (1:0), první zápas 1:1, postoupili New Saints.

Nemistrovská část:

Lilleström - LASK Linec 1:2 (0:1), první zápas 0:4, postoupil Linec; Häcken - Lipsko 1:1 (0:0), první zápas 0:4, postoupilo Lipsko; Apollon Limassol - Željezničar Sarajevo 3:1 (1:1), první zápas 2:1, postoupil Apollon; Progrés Niederkorn (Luc.) - Honvéd Budapešť 2:0 (1:0), první zápas 0:1, postoupil Niederkorn; Admira Wacker Mödling - CSKA Sofia 1:3 (0:1), první zápas 0:3, postoupil CSKA; AIK Stockholm - Nordsjaelland (Dán.) 0:1 (0:1), první zápas 0:1, postoupil Nordsjaelland; Vaduz - Žalgiris Vilnius 1:1 (1:0), první zápas 0:1, postoupil Žalgiris.