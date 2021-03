O schůzku žádal Gerrard. Nepadlo pak ani slovo a Kamara se vrhl na Kúdelu, líčí kouč

Trenér fotbalové Slavie Jindřich Trpišovský se poprvé vyjádřil k nechutné dohře čtvrtečního odvetného utkání osmifinále Evropské ligy v Glasgowě proti Rangers.

Během zápasu, vyhroceného zákroky a chováním hráčů skotského klubu, obvinil záložník Rangers Glen Kamara z rasismu stopera Ondřeje Kúdelu. Po utkání ho pak v útrobách stadionu fyzicky napadl.

."Pro mě je nepochopitelné, co se tam stalo. Asi 50 minut po zápase jsme byli požádáni trenérem Rangers (Stevenem Gerrardem) o schůzku s tím, že chtějí situaci vyřešit za účasti UEFA," líčil Trpišovský po včerejším ligovém střetnutí s Opavou.

"Když jsme přišli do tunelu na schůzku, nepadlo jediné slovo, Kamara se vrhl na Kúdelu pěstmi a pak utekl. Byl jsem dva metry od toho," popisoval kouč Pražanů.

"Myslel jsem si, že na schůzce padne něco ohledně zranění Ondry Koláře nebo ohledně nesportovního zákroku na Honzu Kuchtu. Co jsem tam pak viděl, byl pro mě nejhorší zážitek ve fotbale," doplnil Trpišovský.

"Napadnout hráče pěstmi 50 minut po zápase… A hlavně ten zákrok na Ondru Koláře. Takový zákrok je jen v bojových sportech a tam ti hráči jsou na to ještě připravení, nemají kopačku," vrátil se ke kriminálnímu faulu Kemara Roofea, který vyřadil brankářskou jedničku Slavie.

"Sportovně postoupil lepší tým. Je obrovský rozdíl, když porovnáme, jak vzali vyřazení v Leicesteru a tady. V Leicesteru jsme vyhráli 2:0, realizační tým si s námi podal ruce. Bylo vidět, že umějí prohrávat," porovnával Trpišovský.

"Tady to byl pravý opak. Tyhle věci, ty útoky na Koliho, Kuchtiče a Kúdyho to zpětně hodně kalí," dodal Trpišovský. Slávisté už v pátek podali na Kamaru za napadení trestní oznámení.

I přesto, že byl vystaven velkému tlaku, nastoupil Kúdela do nedělního ligového souboje s Opavou (4:0).

"Hned jsme říkali, že pro něj bude nejlepší být hned zpět na hřišti," vysvětlil Trpišovský. "Čekalo se jen na jeho zdravotní stav, po útoku byl první den dost otřesený. V pátek odpoledne říkal, že by chtěl hrát, když mu to jeho zdravotní stav umožní. Takže jsme byli hned rozhodnuti. Za sebe jsem rád, že byl schopen po všech těch věcech, které se staly, se na utkání zkoncentrovat a odehrát ho," chválil stratég červenobílých.

Kúdelu za to, jak zvládl střetnutí s Opavou, ocenili i spoluhráči. Za svým stoperem jednoznačně stojí a nepochybují o tom, že se žádné rasistické urážky nedopustil.

"Kabina drží pohromadě. Samozřejmě, že Kúdymu věříme, držíme spolu. Je vidět, jaký je to profík, protože to dnes v klidu zvládnul, i když byl okolo něj šrumec," prohlásil útočník Jan Kucta.

"Je to zkušený kluk, mám ho hrozně rád. Nepřeju mu nic špatného. Zvládl to, což ukazuje, jaký to je hráč. Jsme rádi, že ho máme," doplnil střelec týmu.

Pražané se snažili na dohru zápasu s Rangers už příliš nemyslet. "Jsem strašně rád za kabinu a lidi, kteří tu jsou. Samozřejmě není to jednoduché, ty tři dny byly hodně hektické. Snažíme se o tom mluvit co nejmíň a moc nevnímat ty věci, které se dějí venku," podotkl Trpišovský.

"Jsem strašně rád, jak tým funguje. Přes všechny ty události, které se staly, bylo vidět, jak byl koncentrovaný," uzavřel kouč Slavie.