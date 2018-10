Můžeme se rovnat top týmům Evropy, tvrdí slávista Stoch i přes porážku v Petrohradu

před 3 hodinami

Slovenský záložník označil výsledek utkání za krutý, zápas však podle něho i tak ukázal, že Slavia jde správným směrem.

Petrohrad - Fotbalisté pražské Slavie sice ve druhém utkání skupiny Evropské ligy v Petrohradu neproměnili řadu šancí a prohráli 0:1, podle záložníka Miroslava Stocha ale ukázali, že jdou správnou cestou. Slovenský středopolař, který v první půli trefil břevno, je přesvědčen, že s podobnými výkony se červenobílí klidně mohou měřit s nejlepšími v Evropě.

"Někdy je to kruté, že prohraje lepší mužstvo, ale já si myslím, že jsme ukázali výborný výkon, vysokou kvalitu. Ta cesta, kterou jdeme, je prostě správná. Myslím, že když budeme takto pokračovat, můžeme se vyrovnat top týmům v Evropě. Zenit patří mezi top týmy, ať už v Rusku nebo Evropě," řekl Stoch.

V Petrohradu patřil k nejlepším hráčům utkání a několikrát byl po povedené střele z dálky blízko ke gólu. "První střela mě mrzí, když trefíte břevno, je to vždy smůla. Rozhoduje pár centimetrů. Kdyby to šlo o pár centimetrů níž, je to gól. Nejprve to vypadalo, že střela jde hodně nad bránu. V poslední chvíli míč zaplaval a spadl dolů. Brankář zůstal stát, mrzí to. Vůbec se nepohnul. Kdyby to šlo kousek níž, vývoj zápasu mohl být jiný," litoval Stoch.

"Měli jsme strašně moc střel, ale někdy chybělo štěstí a někdy jsme to vyřešili zle. No nic, musíme makat a pokračovat v takovémto stylu. Myslím, že v budoucnu se nám to vrátí," věřil osmadvacetiletý záložník.

Zenit podle něj ukázal zkušenost, když se v 80. minutě prosadil hned z první střely mezi tyče. "Tlačili jsme je a byli jsme víc na míči. Pak jsme z jednoho protiútoku inkasovali. Už tam ale měli nějaké náznaky šancí, vyvrcholilo to tím, že dali gól. To je výhoda velkých týmů, že nemusí hrát dobře, ale stačí jim jedna dvě šance, aby dali gól," konstatoval bývalý hráč Fenerbahce Istanbul či Chelsea.

Právě s bývalým spoluhráčem z londýnského klubu a nyní stoperem Zenitu Branislavem Ivanovičem se po letech potkal na hřišti. "Pamatoval si mě," usmál se Stoch. Nastoupil i proti krajanovi Róbertu Makovi. "Po dlouhé době jsme se potkali, takže jsme prohodili pár slov. Pokecali jsme, za chvíli se ale uvidíme opět," dodal.