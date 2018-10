Pohroma pro Slavii. Pražané v Petrohradě spálili spoustu šancí a prohráli 0:1

před 2 hodinami

Slavia byla v zápase Evropské ligy lepším týmem. Petrohradský brankář Luněv čelil spoustě střel, ale nakonec rozhodl gól Kokorina z 80. minuty.

Petrohrad - Fotbalisté pražské Slavie prohráli v druhém utkání základní skupiny Evropské ligy v Petrohradu 0:1. Český vicemistr vítěze Poháru UEFA a Superpoháru z roku 2008 prakticky celý zápas přehrával, v 80. minutě však z první střely domácích na branku rozhodl střídající Alexandr Kokorin. Červenobílým nebylo nic platné, že soupeře přestříleli 23:7. Miroslav Stoch trefil v první půli břevno.

Slavia má po dvou zápasech na kontě tři body za úvodní domácí výhru 1:0 nad Bordeaux, Zenit o bod více stejně jako vedoucí tým skupiny FC Kodaň. Právě na stadionu dánského klubu se červenobílí představí v dalším duelu 25. října. Do jarních vyřazovacích bojů postoupí první dva týmy.

"Pocit je rozporuplný, divný, nemáme nic, možná jen dobrý pocit z výkonu. Tým může být hrdý na to, co předvedl na hřišti. Po všech stránkách to byl od nás vyspělý, komplexní výkon. Bohužel bez toho nejdůležitějšího - prosadit se v koncovce. To nás stálo body," řekl na tiskové konferenci slávistický trenér Jindřich Trpišovský.

"Samozřejmě to bude příště v Kodani hodně důležitý ukazatel vývoje ve skupině, ale pak se hrají ještě tři zápasy. Stejně důležité to bylo i dnes. Kdybychom získali tři body, které jsme si zasloužili, byli bychom na tom lépe. I bod by hodně měnil, každý výsledek tabulku hodně mění," dodal.

Trenér Pražanů při absenci hrotového útočníka vsadil na Matouška, který si odbyl pohárovou premiéru v základní sestavě Slavie. Červenobílí v lednu v přípravě v Dubaji podlehli Petrohradu 1:5, tentokrát však od úvodu předváděli v souboji lídrů svých domácích lig úplně jiný výkon.

Jako první sice zahrozil Zenit po Nabiullinově nepřesné střele ze strany, ale ve zbytku poločasu byli mnohem nebezpečnější hosté. V 21. minutě po Matouškově presinku se míč přes Zmrhala dostal ke Stochovi a jeho technický pokus brankář Luňov vytáhl na roh.

Slovenský záložník v dresu Slavie byl viditelně povzbuzený gólem z posledního ligového utkání v Ostravě a patřil k nejlepším hráčům na trávníku. Ve 24. minutě potáhl balon středem pole a ranou ze 27 metrů orazítkoval břevno. Před pauzou ještě domácí brankář vyrazil Matouškovu štiplavou střelu a Zenit vyprovázel do kabin pískot 45 tisíc diváků.

"Ta první střela mě mrzí, když trefíte břevno, je to vždy smůla. Rozhoduje pár centimetrů. Kdyby to šlo o pár centimetrů níž, je to gól," konstatoval Stoch.

Slávisté pokračovali v dobrém výkonu i po přestávce. Stochův pokus vytáhl v 50. minutě gólman Luňov, o dvě minuty později si Matoušek položil obránce, ale radost zkazil hostům opět domácí brankář.

V 62. minutě doklepl míč do sítě domácí Driussi, ale asistent rozhodčího odmával ofsajd. Vzápětí přišly další šance Pražanů. Hušbauerovu ránu z dálky vytáhl Luňov na roh, po něm hlavičkoval Souček a na brankové čáře odvrátil Paredes.

Stejný hráč ani v následné možnosti nedotlačil míč do sítě a proti Hušbauerovi krátce nato opět zasáhl domácí gólman. "Domácí brankář chytal velice dobře. Zenit podržel a díky němu mají tři body," řekl slávistický gólman Ondřej Kolář.

Až čtvrt hodiny před koncem znovu zahrozil Zenit, střídající Kokorin však sám před Kolářem selhal. V druhé velké šanci už domácí hráč nezaváhal. Po Paredesově přihrávce postupoval z úhlu na branku a střelou po zemi rozhodl.

"Vyběhl jsem a snažil jsem se zmenšit úhel, ale on to trefil milimetrově, co jsem viděl v televizi. Líp to snad trefit nešlo, moc prostoru tam nebylo. Bohužel nás ten gól stál body," litoval Kolář.

Za tři minuty mohl odpovědět Ngadeu, Luňov však jeho hlavičku opět zneškodnil. Petrohrad neprohrál v hlavní fázi Evropské ligy ani dvacátý domácí zápas a vyrovnal rekord Sportingu Lisabon.

"Někdy je to kruté, že prohraje lepší mužstvo, ale já si myslím, že jsme ukázali výborný výkon, vysokou kvalitu. Ta cesta, kterou jdeme, je prostě správná. Myslím, že když budeme takto pokračovat, můžeme se vyrovnat top týmům v Evropě," dodal Stoch.

Utkání 2. kola skupiny C fotbalové Evropské ligy:

Zenit Petrohrad - Slavia Praha 1:0 (0:0)

Branka: 80. Kokorin. Rozhodčí: Göcek - Eyisoy, Yilmaz (všichni Tur.). ŽK: Neto - Souček, Baluta. Diváci: 45.408.

Petrohrad: Luňov - Aňukov, Ivanovič, Neto, Nabiullin (90. Zabolotnyj) - Jerochin, Paredes, Kranevitter - Mak (64. Kuzjajev), Dzjuba, Driussi (63. Kokorin). Trenér: Semak.

Slavia: Kolář - Coufal (83. Frydrych), Kúdela, Ngadeu, Bořil - Souček - Stoch, Hušbauer, Traoré (89. Deli), Zmrhal - Matoušek (53. Baluta). Trenér: Trpišovský.