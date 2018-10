Skvělé utkání. Jablonec dohnal dvougólovou ztrátu a remizoval s Dynamem Kyjev

před 1 hodinou

Evropská liga: Jablonec - Dynamo Kyjev, Davis Ikaunieks a Vladimír Jovovič oslavují gól do sítě Kyjeva. | Foto: ČTK

Jablonec dokázal dohnat dvoubrankové manko a ze zápasu s favorizovaným Kyjevem vydoloval bod za remízu 2:2.

Jablonec nad Nisou - Fotbalisté Jablonce získali první bod v základní skupině Evropské ligy, v domácím utkání 2. kola remizovali s Dynamem Kyjev 2:2. A to i přes velmi nepovedený začátek, poté co v úvodních patnácti minutách inkasovali z kopaček Viktora Cygankova a Denyse Garmaše. Poté byli ale Severočeši aktivnější, David Hovorka po rohu snížil a deset minut před koncem vyrovnal Michal Trávník.

Jablonečtí výkonem navázali na smolnou prohru z Rennes, kde o bod přišli až v závěru gólem z penalty. V tabulce skupiny K jsou ale i tak na posledním místě o bod za Dynamem. Se čtyřmi body vede po výhře 2:0 nad Rennes kazašská Astana, kterou Severočeši budou hostit v příštím utkání 25. října.

Při historicky prvním domácím utkání Jablonce v hlavní fázi evropských pohárů zůstalo hodně míst na stadionu prázdných a i přes početní nevýhodu byli více slyšet fanoušci Dynama. A podobné to bylo na hřišti. Domácí se sice snažili hrát, ale nebezpečnější byli hosté, kteří čekali na chyby obrany. A ty přišly.

V 8. minutě nebyla obrana Jablonce kompaktní a nevyšla jí snaha vystavit Morozjuka do ofsajdu. Záložník Dynama se po kolmé přihrávce dostal za obranu a před vybíhajícím brankářem ještě posunul míč vedle sebe na Cygankova. Ten sice nezakončil důrazně, ale míč doskákal do prázdné branky dříve, než ho domácí stihli doběhnout.

Hodně nervózně působil především stoper Lischka, který v 15. minutě vyrobil další velkou chybu. Při rozehrávce "namazal" přímo nejbližšímu protihráči, Garmaš si nachystal míč na střelu a placírkou ho poslal přesně k tyči, kam Hrubý nestihl doskočit.

Severočeši se snažili z dvoubrankového manka oklepat, ale podobných chyb v rozehrávce udělali několik. Soupeř je však už potrestat nedokázal a soustředil se hlavně na bránění náskoku. Ze hry tak měli více domácí a ve 33. minutě snížili. Trávník přetáhl rohový kop až za zadní tyč, kde obrana zapomněla na Hovorku a domácí stoper střelou z voleje propálil gólmana Bojka.

Gól hru Jablonce oživil, trenér Rada hnal svěřence dopředu, ale obrana je do šancí nepouštěla. Z dálky to zkusil Trávník, ale mířil jen do středu branky. Lischka po standardce cíl netrefil stejně jako vzápětí z dobré pozice Trávník.

Klíčový hráč Jablonce se ale nakonec dočkal. Střídající Ikaunieks narazil Masopustovi, ten centrem našel Trávníka, který chytrým zakončením srovnal. Jeho střele nezabránil v cestě do branky ani obránce Pivarič, který se ho snažil vyrazit rukou.

Utkání 2. kola skupiny K fotbalové Evropské ligy:

FK Jablonec - Dynamo Kyjev 2:2 (1:2)

Branky: 33. Hovorka, 80. Trávník - 8. Cygankov, 15. Garmaš. Rozhodčí: Delferiére - De Neve, De Weirdt (všichni Belg.). ŽK: Holeš, Považanec - Morozjuk, Bujalskij, Pivarič.

Jablonec: Hrubý - Holeš, Hovorka, Lischka, Hanousek - Hübschman - Masopust (86. V. Kubista), Trávník, Považanec, Jovovič (90.+2 Sobol) - Chramosta (78. Ikaunieks). Trenér: Rada.

Kyjev: Bojko - Kedziora, Burda, Kádár, Pivarič - Sydorčuk, Bujalskij (79. Šepelev) - Morozjuk, Garmaš, Cygankov - Besedin. Trenér: Chackevič.