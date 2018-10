Zenit jsme zaskočili, sahali jsme po třech bodech, smutnil brankář Slavie Kolář

před 2 hodinami

Slavia přehrála Zenit Petrohrad na jeho hřišti herně, jenže výsledek dopadl lépe pro ruský klub. Slávisté byli po utkání hodně rozmrzelí.

Petrohrad - Brankář slávistických fotbalistů Ondřej Kolář prožil v 2. kole základní skupiny Evropské ligy v Petrohradu hodně nešťastné utkání. Skoro 80 minut sledoval, jak jeho spoluhráči zahazují jednu šanci za druhou, a pak inkasoval od střídajícího Alexandra Kokorina z první střely Zenitu mezi tyče rozhodující gól, s nímž jen těžko mohl něco dělat. Za výkon na stadionu ruského favorita vysekl spoluhráčům poklonu.

"Vyběhl jsem a snažil jsem se zmenšit úhel. On to trefil milimetrově, co jsem viděl v televizi. Snad to líp ani nešlo, moc prostoru tam nebylo. Bohužel ten gól nás stál body," litoval Kolář.

"Samozřejmě jsem si uvědomil, že to byla první střela na branku. Celý zápas na mě nic nešlo. Udržoval jsem se fakt jen v práci nohama, nějaký centr jsem sebral. Ale střelu neměli, to až ke konci," doplnil třiadvacetiletý gólman.

Porážku považoval za hodně krutou. "Výsledek nás mrzí, protože jsme viděli, že tady saháme po třech bodech. Nakonec jsme dostali takový smolný gól. Ale klobouk dolů před tím, co se tady předvedlo na hřišti, protože takhle přehrát Zenit Petrohrad se jen tak nestává. Myslím, že dokazujeme, že jsme vyspělé mužstvo. Doufejme, že v budoucích zápasech nám to tam bude padat," věřil Kolář.

Jeho tým vyhrál na střely mezi tyče 11:2 a v obou poločasech udával tempo. "Myslím, že jsme Zenit zaskočili tím, jak jsme hráli. Hráli jsme velmi dobře, drželi jsme se na balonu a vytvářeli si spoustu šancí. Oni podle mě ze začátku zápas podcenili, pak se do toho nemohli dostat. My jsme ale hráli fakt dobře. Gólman je samozřejmě podržel, díky němu mají tři body, ale někdy jsme měli i smůlu," řekl Kolář.

S koncovkou měli slávisté problémy i při nedělní ligové prohře v Ostravě. "Já nemyslím, že je to jen v posledních dvou zápasech. Těch šancí máme pořád strašně moc a gólů moc nedáváme. Je to smůla. Doufám, že se to prolomí. Že třeba v nějakém zápase budeme horším týmem, budeme mít jednu šanci, tu proměníme a vyhrajeme 1:0. To nás nakopne," podotkl Kolář.

V závěru při rohu vyběhl do soupeřova vápna podpořit snahu spoluhráčů o vyrovnání. "Už v zápase v Ostravě mě tam trenér vyhnal a teď znovu. Tohle se netrénuje, to je náhoda. V české lize se moc nestává, že bychom prohrávali a já tam na konci chodil. Teď to dvakrát nevyšlo a doufám, že už nebude možnost tam jít. Že zápasy vždy zvládneme," usmál se Kolář.

Slavia se po dnešní prohře ve skupině propadla na třetí místo a na dvojici Kodaň a Petrohrad ztrácí bod. Postoupí první dva týmy. "Je to srovnané. My musíme zvládat vítězně domácí zápasy a venku bychom prostě měli minimálně bod uhrát," dodal Kolář.