Nepamatuju, kdy jsem viděl takový zákrok gólmana, kroutil hlavou Trpišovský

Podle trenéra Jindřicha Trpišovského měli fotbalisté Slavie z domácího úvodního utkání osmifinále Evropské ligy proti Glasgow Rangers vytěžit více než jeden vstřelený gól a remízu 1:1.

Kouč Pražanů je ale přesvědčen, že pokud jeho svěřenci za týden ve venkovní odvetě dají branku, postupové šance se otočí k červenobílým.

"Když to vezmu celkově, oni vytěžili z minima maximum. Naopak my na tu převahu a situace, které jsme měli ze strany nebo šířky hřiště, jsme měli vytěžit víc než jeden gól," štvalo Trpišovského konečné skóre.

Jeho tým vedl v Edenu od sedmé minuty po gólu Nicolaeho Stanciua, ale v 36. minutě srovnal Filip Helander. "Cítili jsme, že jsme do prvního poločasu dali hodně sil a že jsme hráli dobře. Odcházeli jsme v poločase do kabin víceméně s nepříznivým výsledkem. Stoprocentně nás to mrzí," poznamenal Trpišovský.

Slávisté inkasovali velmi lacino po standardce a odraženém balonu. "Míč letěl ze souboje úplně jinam, než měl původně letět. Pak máme nepokrytého hráče před prázdnou bránou. Byli jsme tam pozdě a balon před bránu neměl vůbec projít," zlobil se stratég červenobílých.

"To je prostě fotbal, někdy se to k vám odrazí, někdy ne. My máme v 90. minutě standardku, kterou zahrajeme výborně, a gól z toho není," krčil Trpišovský rameny při vzpomínce na hlavičku Lukáše Masopusta, kterou neuvěřitelně lapil Allan McGregor. "Musím smeknout klobouk před brankářem McGregorem a jeho zákrokem. Nepamatuji si, kdy jsem naposledy viděl tak skvělý zákrok," ocenil kouč Slavie.

"Obdržený gól mrzí, kromě jedné střely ve druhém poločase to bylo jejich jediné vážnější ohrožení brány. Oni takhle hrají vždy ty evropské zápasy, spíše čekají na chybu soupeře. Gól ze standardky soupeři hodně pomohl a změnil ráz zápasu," dodal pětačtyřicetiletý trenér.

Před odvetou jsou po remíze 1:1 v příznivější pozici Rangers. "Pojedeme tam s tím, že na začátku zápasu mají postupový výsledek oni. Musíme tam prostě dát gól. V momentě, kdy se nám ho povede vstřelit, tak se zase situace otočí," přemítal Trpišovský.

Ve Skotsku může být velmi těžký terén. "Je otázka, jaké tam bude hřiště. Asi bude více vyhovovat soupeři, který hraje takovým jednoduchým způsobem. Až na samotném místě zjistíme, jak hřiště bude vypadat a co nám vlastně dovolí," uvedl kouč.

Skotský mistr má před odvetou výhodu v tom, že o víkendu na rozdíl od Slavie nebude hrát domácí ligu. "Zápas stál oba týmy hrozně moc sil. Není nic lepšího než mít týden volno a připravovat se na utkání. Nás čeká v neděli zápas venku a pak budeme cestovat. Výhoda pro Rangers to určitě je," dumal Trpišovský.

"Kdybychom si mohli vybrat, tak bychom raději nehráli. Ale musíme prostě udělat všechno pro to, abychom to v neděli zvládli, a pak budeme mít čtyři dny na přípravu na odvetu," počítal trenér českého šampiona.