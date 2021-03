Už bych tam nestihl jít, hájil se Kolář. Slávisty může laciný gól hodně mrzet

Inkasovaný gól na domácím hřišti, navíc poměrně lacino inkasovaný, může být pro fotbalisty Slavie velkou komplikací v jejich snech o postupu mezi nejlepších osm celků Evropské ligy. V úvodním duelu osmifinále remizovali 1:1 s Glasgow Rangers, odveta se hraje za týden ve Skotsku.

"Raději bych bral remízu 0:0 než 1:1," rmoutil se v televizním rozhovoru po střetnutí záložník Nicolae Stanciu, jehož parádní rána v 7. minutě poslala Slavii do hry.

Červenobílí tím jen umocnili parádní vstup do utkání, půl hodiny byli jasně lepším celkem. "Začali jsme dobře, hlavně v první půli jsme hráli velmi dobrý fotbal a měli jsme dát druhý gól," dumal Stanciu.

Jenže Pražané ho nepřidali, převahu už nevyužili a pak přišla osudová standardní situace. Po ní se míč odrazil tak, že to vypadalo, že skončí v autu. Jenže Ianis Hagi ho doběhl, vrátil před branku a Filip Helander lehce skóroval.

Zdálo se, že především gólman Ondřej Kolář mohl vyrazit proti Hagimu mnohem důrazněji. "Musím se na to ještě podívat. Už bych tam asi nestihl jít," hájil se slávistický muž s rukavicemi.

"Musel bych do něj skočit, to by byla penalta, červená karta a chyběl bych další zápas. Bylo to o tom, že buď to nestihne, nebo to dá pod sebe. Bohužel platila druhá varianta," posteskl si Kolář. "Vždy se to dá udělat jinak. Když člověk dostane gól, pak přemýšlí nad tím, co udělal špatně," doplnil.

Inkasovaná branka slávisty zmrazila. "Tím, že dali gól, se dostali na koně. To se hraje každému líp," přitakal Kolář. "Zásadní chyba byla, že si necháme dát gól ze standardky. To by se nemělo stávat. Těch gólů teď dostáváme dost," všiml si záložník Lukáš Provod.

Obdržená trefa na domácí půdě může být velkým zásahem do postupových plánů Slavie. V Ibrox Parku budou muset svěřenci trenéra Jindřicha Trpišovského každopádně skórovat, pokud chtějí pomýšlet na průnik mezi posledních osm celků soutěže.

"Do druhého zápasu se musíme zlepšit. Rangers jsou v lepší pozici vzhledem ke gólu venku," uznal Stanciu. "Ale stále věříme v postup," doplnilo hned rumunské eso v pražských službách.

"Pro ně je to výborný výsledek do odvety," konstatoval Kolář. "Ale ani pro nás není úplně špatný," burcoval brankář.