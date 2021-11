Lyon - Sparta 0:0. Pražané v úvodu utkání přišli o zraněného Čelůstku

Lyon je po Monaku už druhým týmem z Ligue 1, který prověří kvality Sparty. V základní skupině Evropské ligy tým kouče Bosze válí a po třech duelech má plný počet devíti bodů a skóre 9:3. Navíc hráli už na hřištích Sparty i Rangers, tedy týmů, které si to zřejmě rozdají o druhé postupové místo. V ligové soutěži to není tak slavné, Lyon je po dvanácti kolech až šestý s 19 body. Na druhé Nice ztrácí jen čtyři body, na první PSG však ztráta narostla na astronomických 12 bodů. Klub letos táhne především Brazilec Lucas Paquetá, velmi dobře však do ofenzivy zapadl také Xherdan Shaqiri, který přišel v létě z Liverpoolu, aby měl větší herní vytížení. Dnes každopádně domácí tým bere jen tři body.