Řepka a spol. zůstali na trávníku sami. Jejich soupeř odešel na protest ze hřiště

Emotivní a především předčasnou dohru mělo sobotní utkání III. třídy mezi Červenými Janovicemi a Dynamem Horní Bučice. Hosté krátce po zahájení druhé půle odešli ze hřiště na protest proti výkonu rozhodčího.

Duel dvou týmů z čela tabulky skončil po 52 minutách, v momentě, kdy Červené Janovice zvýšily na 5:2. Novák vybídl ke skórování Kacafírka, který upravil skóre na tříbrankový rozdíl - podle hostů se ovšem jednalo o ofsajd. Kouč Miroslav Kováč následně odvolal své hráče do kabin a rozhodčí Martin Chlupa utkání ukončil.

Trenér Dynama si po utkání stěžoval mimo jiné na to, že v roli asistentů museli zaskakovat amatéři. "Když už hlavní sudí domácím toleroval, že jim domácí rozhodčí zvedl dva ofsajdy - já to nevidím. Ale udělal to náš a rozhodčí hru pustí,“ zlobil se kouč a v rozhovoru pro web Svoboda.info přidal další moment, kdy po faulu na hostujícího hráče na polovině Červených Janovic rozhodčí ukončil první poločas. „Na mistrovství světa nebo v zápasech reprezentace, když je faul a měl by být konec, nikdy rozhodčí zápas nepřeruší a nepošle hráče do sprch. A co udělal dneska? Když našeho fotbalistu soupeř zfauloval, on spadl, sudí poločas ukončil a poslal nás do sprch," dodal.

Zároveň však zdůraznil, že gesto nebylo v žádném případě mířeno proti fotbalistům Sokola Červené Janovice. „Spíše mi vadí, jak k nám přistupuje okres,“ řekl Kováč s tím, že odchod ze hřiště byl výsledkem několika kauz z minulosti, ve kterých se klub cítil ukřivděn.

Naopak Červené Janovice jsou mediálně známé tím, že v jejich dresu nastupuje několik bývalých hvězd s reprezentační minulostí. V utkání proti Dynamu Horní Bučice nechyběl v obraně Tomáš Řepka, v záloze zase nastoupil Martin Jiránek. "To, že soupeř odešel do kabin, bylo pro nás docela překvapením. Absolutně mi nepřišlo, že by rozhodčí pískal tendenčně. Naopak, je to mladý kluk a zvládal zápas výborně," popisoval bývalý stoper West Hamu, Fiorentiny nebo pražské Sparty.

I když obléká dres Červených Janovic, odmítá, že by měl na zápas zaujatý pohled. "Je to třetí třída, zase o tolik tady nejde. A myslím, že ani hráči soupeře nechtěli ze hřiště odejít, že to bylo především rozhodnutí trenéra," dodal Řepka.