Hlavně neudělat ostudu, přeje si Jablonec před vstupem do Evropské ligy

před 2 hodinami

Tomáš Hübschman už ví, jaké je to porazit Rennes na evropské scéně.

Praha/Rennes - Kapitán Tomáš Hübschman se s fotbalisty Jablonce vrátil do francouzského Rennes, kde před necelými 13 lety slavil ještě v barvách Šachtaru Doněck výhru 1:0. Sedmatřicetiletý bývalý český reprezentant věří, že Severočeši při své premiérové účasti ve skupině Evropské ligy neudělají ostudu.

"S francouzským fotbalem mám docela dobrou zkušenost. S Šachtarem jsme vyřadili Rennes, vyřadili jsme i Marseille, tam jsem dokonce dával gól. Takže v Rennes jsem hrál, ale myslím, že to byl jiný stadion než teď. Kromě výsledku už si ale ze zápasu nic moc nepamatuji," řekl Hübschman novinářům před odletem do Rennes.

V jabloneckém kádru je jedním z mála fotbalistů, kteří už si poháry zahráli. "Občas se někdo z kluků na něco zeptá, ale v dnešní době je možnost poháry sledovat v televizi, nebo se může i někdo někam zajet podívat. Takže má představu, jak to kde vypadá, jak vypadají stadiony. V tomhle asi nebude problém," uvedl Hübschman.

"Těšíme se. Byl to jeden z našich cílů dostat se do skupiny. Povedlo se nám to a teď před námi stojí první zápas venku. Myslím, že převládá spíš natěšení než nějaký strach. Nechceme udělat ostudu," doplnil bývalý hráč pražské Sparty a Šachtaru.

Bral by remízu. "Pro nás je to historicky první zápas ve skupině, oni jsou přece jen trochu zkušenější. Jsou větší tým s větším jménem než my, takže tam určitě nejedeme jako favorit. Samozřejmě takhle před zápasem bych remízu asi bral, i když záleží, jak se bude zápas vyvíjet. Vzhledem k tomu, že první zápas hrajeme venku, asi bych byl s bodem spokojený," uvedl Hübschman.

Rennes podle něj hraje mnohem lépe doma. "Viděl jsem zápas s Bordeaux a to měli obrovský nástup. Dá se říct, že za 15 až 20 minut to mohlo být 5:0, bylo to jen 2:0. Od té doby bylo po zápase a dominovali. Pak jsem je viděl venku v Nice, což byl obrovský rozdíl od zápasu s Bordeaux. Tam bylo spíš lepší Nice. Myslím, že nás budou chtít napadat a budou se snažit vytvářet si standardky, které proti Bordeaux proměnili. My nesmíme jen odkopávat, musíme být odvážní, abychom se dostali do hry a na balon," mínil Hübschman.

Těší se na souboj s českým brankářem Rennes Tomášem Koubkem. "Samozřejmě je vždy příjemné, když v týmu soupeře je Čech. I pro něj je to příjemné, že přijede český tým. My se s Tomášem až tak dobře neznáme, ale jsou tu hráči, kteří s ním působili v Čechách. Určitě si popovídají a budou rádi, že se vidí," dodal.