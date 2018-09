Po Štěpánkovi Federer. Mourinho opět zabrousil pro motivaci do světa tenisu

před 1 hodinou

Kouč Manchesteru United dával svým hvězdám za příklad fenomenálního Švýcara.

Bern/Praha - Dnes večer vstoupí se svými hráči do nového ročníku fotbalové Ligy mistrů. A i když se trenérovi Manchesteru United Josému Mourinhovi moc nezamlouvá, že to bude v Bernu proti místnímu celku Young Boys na umělé trávě, nechce nijak skuhrat.

"Jasně, povrch je pro domácí obrovskou výhodou. Ale já to nechci používat jako možnou výmluvu, pokud by se nám nedařilo," prohlásil portugalský odborník a pomohl si výletem do světa tenisu. "Jsme ve Švýcarsku, domově jednoho z nejlepších tenistů historie. A jsem si jistý, že tenhle velký borec někdy není šťastný, že musí hrát na určitém typu povrchu. Ale hraje a vítězí," oceňoval Mourinho osminásobného vítěze Wimbledonu. "Má oblíbené povrchy, ale musí vyhrávat i na těch, které v lásce nemá. To samé musíme udělat my," doplnil kouč Manchesteru.

Není to poprvé, co si pomohl exkurzí do tenisu. Ještě jako kouč Realu Madrid dával hvězdám Bílého baletu za příklad Radka Štěpánka, když mu imponovalo představení českého bojovníka v daviscupovém duelu se Španělskem.

Pravdou ale také je, že právě kvůli umělému povrchu na stadionu Stade de Suisse udělal důležitou změnu v kádru. Do Švýcarska vůbec nevzal kapitána týmu Antonia Valenciu. "Musíme chránit jeho zdraví," vysvětlil Mourinho. Třiatřicetiletý obránce má totiž dlouhodobě problémy s kolenem a umělá tráva by jim moc nepomohla.