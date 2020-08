Český koeficient padl na hranu průšvihu, Sparta je ale blízko skupině Evropské ligy

Bídný evropský podzim po sobě jizvy na další účasti českých klubů v pohárech pravděpodobně nezanechá. Tedy ne v sezoně 2021/2022.

Až třicáté místo patří České republice v hodnocení koeficientů evropských pohárů za letošní sezonu. Tuzemské kluby získaly 2,500 bodu, tedy stejně jako Bělorusko a Lichtenštejnsko.

Mizerný koeficient je výsledkem neúspěšného podzimu, kdy Sparta, Plzeň, Jablonec ani Mladá Boleslav nepřešly přes předkola Evropské ligy. Body sbírala pouze Slavia, v našlapané skupině Ligy mistrů jich ale tolik nebylo.

Výsledek z končící sezony nasazení pro přespříští ročník nejspíš neovlivní. Česko by mělo udržet patnáctou příčku, jež zaručuje pět celků v pohárech - dvou v kvalifikaci Ligy mistrů, jednoho v Evropské lize a dvou v nové soutěži, která začne v roce 2021 pod názvem Evropská konfederační liga.

Na Čechy se v žebříčku mocně dotahovalo Řecko, to ale v osmifinále přišlo o Olympiakos, svého posledního evropského zástupce. Čistě hypoteticky by mohlo do patnáctky ještě proskočit Švýcarsko, ale pouze za předpokladu, že by Basilej vyhrála všechny tři zbývající duely Evropské ligy - čtvrtfinále, semifinále i finále. Pokud by se tak skutečně stalo, český fotbal by přišel jednu pozici v Lize mistrů, a navíc by žádný z týmů nehrál Evropskou ligu, ale až konfederační ligu.

Černý scénář se ale rýsuje pro další sezony, počínaje tou 2022/2023. Česká republika si totiž odepíše nejvyšší koeficient v počítané pětiletce - 7,300 z ročníku 2015/2016, což by Česko podle aktuálních propočtů mohlo srazit až na 19. místo.

I Sparta fandí proti Basileji

Na vzdáleném obzoru se sice kupí mračna, blízká budoucnost je ovšem stále ještě slunečná. Veselo může být především na Letné, a to už v úterý večer. Pokud totiž ze zbývajících čtvrtfinálových duelů postoupí Šachtar Doněck a Sevilla, Sparta získá už nyní jistotu, že si v následující sezoně zahraje základní skupinu Evropské ligy.

Při postupu ukrajinského a španělského týmu by tak z Evropské ligy vypadly poslední dva kluby, které by v případě triumfu v celé soutěži poslaly Spartu do kvalifikačního předkola - Basilej a Wolverhampton.