Kanga Spartě chybět nebude, míní Lafata. A úspěch v Evropě? To je nutnost

Posledních pět let své profesionální fotbalové kariéry prožil David Lafata ve Spartě, kterou stále pozorně sleduje. Potěšily ho jarní zlepšené výkony i výsledky, stejně jako cesta, kterou se v letošním letním přestupovém období vydala. "Mám pocit, že Sparta brzy bude zase tam, kam svojí tradicí patří," říká bývalý elitní kanonýr v rozhovoru pro Aktuálně.cz.

Jaký dojem ve vás zanechaly letošní jarní zápasy Sparty?

Viděl jsem jich většinu v televizi a na utkání s Jabloncem jsem jí přál vítězství jako divák na letenském stadionu. Sparta začala být zase silná mentálně i herně čili taková, jakou ji chtějí fanoušci vidět. Věřím, že na podzim na své jarní výkony naváže a bude se pohybovat na těch nejvyšších příčkách.

Na trenérské lavičce Václava Jílka vystřídal Václav Kotal. Jaký je váš názor na tohoto málo známého kouče?

Půl roku jsem v Jablonci pod ním trénoval, takže jsem ho dost dobře poznal. Jestli se o někom říká, že žije 24 denně hodin fotbalem, tak u Kotala bych ještě aspoň hodinu přidal (smích). Fotbal je jeho život. Při své svědomitosti stále o něčem uvažuje, pořád něco nového vymýšlí. Ve Spartě dokázal své svěřence na každý zápas výborně připravit, přestože v systému středa-neděle-středa to nebylo jednoduché.

V čem především nastal jeho zásluhou obrat k lepšímu?

Hlavně se mu podařilo vytvořit stálou sestavu v obraně, zatímco například za trenéra Jílka se během krátké doby vystřídalo osm stoperů. Všichni zřejmě šli na hřiště s obavami, aby neudělali chybu a příští zápas neseděli na tribuně. Za Kotala si hráči začali věřit, psychicky se uklidnili, a proto třeba Štětina překvapil nečekaným výkonnostním posunem. Podobné platí i na Hancka, který se díky stabilním výkonům stal oporou zadních řad. A tak najednou měla Sparta výbornou stoperskou dvojici, která dlouho byla její slabinou. Potlesk patřil často i defenzivnímu záložníkovi Krejčímu a po dlouhých zdravotních problémech na sebe začal víc upozorňovat Dočkal, který se snažil hře dávat myšlenku.

Na odchod Kangy jsou různé názory. Jaký je ten váš?

Nevadí mi, že odešel, a jsem dokonce přesvědčený, že Spartě chybět nebude. Je to sice vynikající hráč, ale fotbal je kolektivní sport a on nikdy nectil žádná pravidla ani v šatně, ani na hřišti. Není asi náhoda, že ani po kvalitních jarních výkonech žádnou zajímavou zahraniční nabídku neměl, a tak se vrátil tam, kde už působil, tedy do Srbska. Je to možná i určitá odpověď na otázku, jak ho fotbalový svět vnímá.

Novou smlouvu nedostali ještě tři dlouholetí sparťané. Není to škoda?

Frýdek chce zkusit zahraniční angažmá, poznat něco jiného a ve svých 28 letech má na to právo. Třeba se do Sparty ještě někdy vrátí. Costa se ve Spartě doslova zabydlel, jako cizince jsem ho už nebral. Naučil se dobře česky a Spartě pomáhal nejen na hřišti. Například po příchodu velkého množství zahraničních hráčů každému vysvětloval, aby si vážili toho, že oblékají dres nejslavnějšího českého klubu s velkými zahraničními úspěchy. Je mu však 34 let, v poslední době měl zdravotní problémy a na jeho místo má dnes Sparta už lepší hráče. A Bičík končí jen hráčskou kariéru, protože se Špitem se stali trenéry brankářů. Mají všechny předpoklady, aby byli úspěšní.

Které příchody vás zaujaly proto, že by to mohly být skutečné posily, a ne pouze fotbalisté, kteří rozšířili hráčský kádr?

Především mě potěšil velice dobrý tah s Hanckem. Jednání s Fiorentinou o prodloužení jeho hostování na Spartě asi nebylo snadné, ale tento stoper v každém zápase přesvědčil, že i při svém mládí má všechny předpoklady stát se klíčovým hráčem zadních řad. Pokud jde o Krejčího, tak jsem se definitivně přesvědčil, že příchody začínají mít hlavu i patu. Mám velkou radost z jeho návratu, protože je to odchovanec, může hrát kdekoli na levé straně, má určité zahraniční zkušenosti a je obrovským přínosem pro šatnu. Měl by tedy být nespornou posilou na hřišti i v kabině. Velice spokojen jsem i s příchodem zkušeného reprezentanta Čelůstky, který může hrát na místě stopera i krajního obránce.

Myslíte si, že tito zkušení fotbalisté by v organizaci hry pomohli Dočkalovi?

Určitě! Zatím byl Bořek v této pozici sám a přitom měl za sebou roční zdravotní přestávku a byl na něj vyvíjen velký tlak. Příchodem těchto zkušených hráčů, kteří chtějí ve Spartě něco dokázat, by profitovali i mladíci, například Hložek, Karabec, Sáček a další. Budou mít vedle sebe učitele. Líbí se mi proto i věková skladba, která se zdá být vyvážená. A kdyby se ještě podařilo získat záložníka Pavelku, bylo by to přímo skvělé.

Takže příští sparťanskou sezonu vidíte v růžových barvách?

Současná "virová situace" neumožnila sehrát potřebný počet přípravných zápasů, takže zpočátku bude nutné herní projev ještě vyladit. Věřím však, že s výkony i výsledky bude spokojenost. Už dnes mám z této cesty, po které Sparta vykročila, velice dobrý pocit.

Myslíte si, že se letos podaří prosadit se i na evropské scéně?

Po třech hubených letech se to už stává přímo nutností. Horší je však to, že na postup do základní skupiny bude třeba porazit svého soupeře jen v jediném utkání, podle losu třeba i na jeho hřišti. Bude to zápas, na který se kvůli jeho mimořádné důležitosti bude třeba dokonale připravit. Trenér Kotal však jistě zase něco vymyslí.

Poznámka redakce: Sparta se může za určitých okolností přímo kvalifikovat do základní skupiny Evropské ligy bez nutnosti hrát předkolo. Bude ale záležet na tom, kdo vyhraje letošní ročník.

