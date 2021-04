Arsenal nám otevřel oči, uznal smutný Kolář. Litoval, že se Slavia bála v odvetě hrát

Gólman Ondřej Kolář si myslí, že fotbalisté Slavie po trpkém vyřazení ve čtvrtfinále Evropské ligy s Arsenalem po domácí prohře 0:4 až časem docení, co se jim v soutěži podařilo. Podle něj by po úvodní porážce v základní skupině s izraelskou Beer Ševou 1:3 nevěřili, že postoupí mezi osm nejlepších týmů.

"Teď je to smutné hodnocení. Všichni jsme špatní z toho, že jsme nepostoupili," posteskl si brankář červenobílých.

"Postupem času si všichni řekneme, že je to neskutečná sezona. Došli jsme strašně daleko. Daří se nám jak v lize, tak v evropských pohárech. Kdyby nám před sezonou a po prvním zápase v Beer Ševě někdo řekl, že dojdeme takhle daleko, ťukali bychom si na hlavu. S odstupem času si řekneme, že to byla fantastická sezona," naladil se Kolář na pozitivnější notu.

Vršovický celek, který se ve skupině utkal i s Leverkusenem a Nice, si v úvodním kole vyřazovací fáze poradil s favorizovaným Leicesterem a následně vyřadil skotské mistry Rangers.

Ze stadionu Arsenalu si slávisté přivezli do odvety nadějnou remízu 1:1, v Edenu však na "Kanonýry" nestačili. "Jsem smutný. Všichni jsme doufali, že je velká šance postoupit. Ukázali nám, jaký je to velký tým. Hned na začátku ukázali, kdo bude mít otěže zápasu," vracel se Kolář k nevydařené odvetě.

Hosté nejprve přišli kvůli ofsajdu o gól, ale vzápětí mezi 18. a 24. minutou rozhodli třemi góly o postupu. "Dali rychlý gól, naštěstí ho neuznali, ale do minuty jsme dostali další. Báli jsme se hrát. Je to pro nás smutný konec," zopakoval šestadvacetiletý český reprezentant.

Inkasované branky si nevyčítal. "Při prvním gólu udělal Pépé slalom, prokličkoval a na poslední chvíli jsem mu šel pod nohy, že bude střílet. Podíval se a přehodil mě. Druhý gól z penalty. Trenéři na mě řvali, ať skočím doprava. Jenže Lacazette je tak chytrý hráč, že čekal. Na poslední chvíli se podíval, kam jdu, a poslal mi to na druhou stranu. Ukázal, že je to top hráč," ocenil slávistický muž mezi třemi tyčemi, který po zranění v osmifinálové odvetě na hřišti Rangers chytá v ochranné helmě a masce.

"Jsou to takové smutné góly. U třetího si to Saka navedl na střed hřiště. Udělal jsem úkrok, že půjdu na zadní. V ten moment mi to napálil na přední a nestihl jsem vůbec zareagovat. Otevřeli nám oči v tom, v jaké kvalitě hráli," konstatoval Kolář.