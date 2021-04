Pohne Kúdelova aféra pravidly? Legendární fotbalista chce tresty za zakrytí úst

Hráči by měli být trestáni, pokud si při rozhovoru se soupeřem nebo rozhodčím zakryjí ústa. Myslí si to někdejší fotbalová hvězda Clarence Seedorf. Bývalý nizozemský reprezentační záložník a hráč Ajaxu Amsterdam, Realu Madrid nebo AC Milán to řekl v rámci on-line slyšení Evropské rady na téma rasismu na sportovních akcích.

