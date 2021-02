Slavia budí v Anglii zvědavost. Emoce rozvířila i poznámka o Vardyho intelektu

Tomáš Souček a Vladimír Coufal. Fanoušci v Anglii nepochybují, že dva bývalé hráče Slavie, kteří oslnili Premier League, budou následovat na ostrovy další. Proto bude duel Pražanů s Leicesterem v play off Evropské ligy, který začíná dnes prvním zápasem, neobvykle sledovaný. Pozornost upoutalo také video, které Slavia před zápasem uveřejnila.

Utkání budí pozornost. Kvalitní výkony Součka a Coufala se v Premier League opakovaně probírají a Slavii bedlivě sledují nejen fanoušci West Hamu v očekávání, že právě jejich klub by mohl nakoupit novou hvězdnou posilu.

Nejvíce jsou za kanálem zvědaví na Abdallaha Simu, Petera Olayinku a nově i na Jana Kuchtu, který je v nebývalé střelecké formě.

"Proti Leicesteru to bude úplně jiný test. Musíme hrát hodně obezřetně," upozorňuje Kuchta. Ve střeleckém minisouboji s Jamiem Vardym odmítá jakékoli srovnání. "Je to úplně jiný hráč než já, i když bych od něj některé věci rád přebral," říká.

Slávisty může povzbudit, že dvěma jejich bývalým spoluhráčům se podařilo Leicester porazit. V létě West Ham zvítězil překvapivě na King Power Stadium 3:0 a zásluhu na tom měli i Tomáš Souček a tehdy v Premier League debutující Vladimír Coufal.

Sešívaným před soubojem radil právě Coufal. "Slavia bude muset mít trošku štěstí a nedělat individuální chyby. Musí hrát jako tým, tak jako jsme hráli v Evropské lize před dvěma lety. Tým je silný a krásně si to sedlo," věří Coufal svým bývalým spoluhráčům.

Trenér Leicesteru Brendan Rodgers upozorňuje z tábora soupeře především na Simu a Olayinku. "Mají hrozně rychlá křídla, ale není to něco, s čím bychom se už nesetkali. Premier League je nejlepší soutěž na světě, takže bychom měli být připravení," myslí si Rodgers. "Je to dobrý tým, ale my tu výzvu přijímáme," dodává.

Fanoušci Hammers sledují Slavii bedlivě. Doufají, že vedení klubu přivede z Česka v létě další hráče poté, co se Souček s Coufalem osvědčili.

Mezitím se rozebírá v Anglii klubové video Slavie, ve kterém publicista Jiří Hošek označil Leicester za město, "kde by nechtěl žít", o Vardym řekl, že to "není žádný intelektuál" a poukázal na údajnou nadváhu brankáře Kaspera Schmeichela.

Jeho slova se donesla až do Anglie a pořádně rozhněvala fanoušky Leicesteru, pro které zápas najednou dostal nečekaný náboj. Vášně uklidňoval i šéf Slavie Jaroslav Tvrdík.

"Slavii vedu k výkonnosti, sebevědomí a pracovitosti. Tyto vlastnosti musí současně provázet pokora a respekt. Je mi líto, jak klubové video a slova nezávislého novináře v něm vnímá soupeř a jeho fanoušci. Vzájemný zápas je pro nás oslava fotbalu. Nemělo se to stát. Omlouvám se," uvedl na Twitteru.

Leicester posílený čerstvou výhrou nad Liverpoolem vyhlíží bitvu, ve které bude chtít uspět a pokračovat tak v tažení na třech frontách. Kromě Premier League také v Evropské lize a FA Cupu. "Musíme si udržet náladu a nasazení ze zápasu s Liverpoolem," burcuje Rodgers.

Chybět mu přitom bude řada hráčů, s týmem vůbec neodletěl stoper Ricardo Pereira, kterého trápí zdravotní problémy. Chybět budou i další beci Timothy Castagne, James Justin, Wes Morgan a Wesley Fofana.

"Slavia je rozhodně sebevědomý tým. Jsou zvyklí vyhrávat, dominují české lize a bude to pro nás výzva," očekává Rodgers.

Úvodní utkání play off Evropské ligy startuje dnes na stadionu Slavie v 18.55 a můžete ho sledovat v on-line reportáži na Aktuálně.cz.