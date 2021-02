U Coufala jsem měl být tvrdší, lituje Tvrdík. A vyhlásil megaprémie za triumf v EL

Doma konkurenci válcuje, ve čtvrtečním prvním osmifinále Evropské ligy ji však čeká ostrá konfrontace: Slavia nastoupí proti Leicesteru, aktuálně třetímu týmu Premier League. "Byl bych rád, kdybychom alespoň jeden zápas vyhráli. Máme nejsilnější tým za dobu, co jsem tady," prohlásil šéf slávistického klubu Jaroslav Tvrdík v podcastu sázkové společnosti Fortuna.

"Já jsem zrovna nepatřil mezi ty, kteří by si přáli tým z Premier League hned do osmifinále, dokonce jsem byl v kabině jediný. Všichni chtěli anglický tým. Leicester je nyní jeden z nejlepších týmů v Evropě, pro Slavii je souboj s ním možná takovým předčasným finále," uznal kvality soupeře Tvrdík. "Alespoň se tím můžeme utěšovat, když vypadneme," dodal.

Video: Fortuna

V úvodním vyřazovacím kole Evropské ligy by si dokázal představit lehčího soupeře. "Teď jsme v Mol Cupu dostali Karlovy Vary, takže ještě častěji slýchávám, že si los umíme zařídit. V případě Leicesteru jsme si ho ale nezařídili," usmál se hořce Tvrdík.

Oproti minulým sezonám červenobílí vyrazí do pohárových bojů bez finančního podílu na úspěšných výsledcích. Na vině je pandemie koronaviru, která zasáhla rozpočty všech evropských klubů. Zatímco si borci v sešívaných dresech v kalendářním roce 2019 za postup do čtvrtfinále Evropské ligy a následnou podzimní účast v Lize mistrů rozdělili rekordní balík, loni zůstali na svém. Alespoň.

"Velmi si vážím toho, že jsme se s hráči dohodli, že se vzdali třetiny svých platů. Byli motivováni tím, že když se podaří naplnit cíle, které překračují rámec finančního plánu, dostanou je zpět. Povedlo se a nakonec jsme byli jeden z mála klubů, který na peníze hráčům nesahal," popsal předseda představenstva Slavie.

Pro letošní rok platy zůstaly stejné, ale bez podílů na výnosech z evropských pohárů. S jednou výjimkou. "Kdybychom Evropskou ligu vyhráli, příjem nad rámec plánu by byl dejme tomu patnáct milionů eur. A byla by to taková sláva, takový příjem a zhodnocení hráčů, že by byla povinnost a radost dvacet procent do kabiny poslat. Takže ano, jestliže vyhrajeme celou soutěž, kluci mají tři miliony eur prémie," smál se Tvrdík.

Zhodnotit své hráče bude moci Slavia ale už v dvojzápase s Leicesterem. Ten budou sledovat nejen fanoušci Lišek, ale také tisíce příznivců West Hamu, kteří už vidí v dresu Kladivářů další import ze Slavie. "Na twitteru jich mám ohromné množství, v dobrém slova smyslu mě spamují se žádostmi o Simu," řekl Tvrdík.

Na devatenáctiletý objev podzimní části v zimě dorazilo několik nabídek, šikovný Senegalec ale není na listu případných prodejů na prvním místě. Zatím. "V zimě jsem řekl, že si Simu ceníme na padesát milionů eur, pak jsem sledoval, jak ta suma obletělo Evropu. Byla to nadsázka, ale odrážela to, že jsme ho nechtěli prodat. Nabídka, kterou jsme na něj dostali, byla ve výši deseti milionů eur. To jsme ještě sebevědomě řekli, že ne, ale čekáme, že v létě na něj přijde nabídka mezi dvaceti a pětadvaceti miliony eur. A to už bude těžké rozhodování," přiznal.

Dalším očekávaným odchodem je brankář Ondřej Kolář. Muž, kterého klub v létě nepustil ani za 10 milionů eur, tedy za čtvrt miliardy korun.

"Na Koliho se jezdí dívat z německé, španělské, nebo francouzské ligy. Loni jsme udělali dohodu, že v Edenu zůstane o rok déle. Kdyby ovšem letos přišla nabídka, která by odpovídala jeho představám - a on byl chtěl do Francie, protože tam jako dítě žil a umí jazyk - a byla výhodná pro klub, z morálního hlediska bychom o ní museli přemýšlet. Ale není to jistota, že odejde," prohlásil Tvrdík, podle nějž nyní červenobílí hledají náhradu jak v české lize, tak i v ukrajinské soutěži a dokonce v bundeslize.

Ani další prodeje šéf úřadujícího mistra nevylučuje, ale muselo by se jednat o exkluzivní nabídku. Stejně jako v případě Vladimíra Coufala, který krátce před koncem letního přestupního termínu odešel do West Hamu za 160 milionů korun.

"Já jsem tvrdý vyjednávač, stojím si za svým, i když mě ostatní přesvědčují, abychom už prodávali. Ale u Cufa přiznávám, že jsme měli vyjednávat víc. Možnosti ale bohužel byly limitované tím, že nám zbývaly pouze čtyři dny."

Naopak kouč Jindřich Trpišovský ve Slavii téměř jistě v nejbližších letech zůstane. Klub si trenéra, o kterého se zajímal Lokomotiv Moskva či bohatí zájemci z Kataru a Spojených arabských emirátů, také pojistil novou smlouvou: tříletou s opcí na dva roky. "Na stole byla dokonce pětiletá, ale kolegové z představenstva nakonec prosadili tři plus dva. Já ji ale v hlavě beru jako pětiletou. Jindrovi Slavie neuvěřitelně sedí, on se pro ní vlastně narodil," prohlásil Tvrdík.

A cíle pro letošní sezonu? Těmi jsou titul a postup do základní skupiny Ligy mistrů. "Ano, nic není rozhodnuto, skromnost šlechtí, ale já z pozice šéfa klubu říkám, že nezískat titul by byl obrovský neúspěch. Máme nejsilnější tým za dobu, co jsme tady. Máme nejsilnější tým ve střední a východní Evropě," prohlásil Tvrdík s tím, že by červenobílým mohl nahrát koeficient, který v posledních pěti letech získali. V případě titulu tak budou ve třetím i čtvrtém předkole mezi nasazenými týmy.