Maďaři jsou fanatici, vypráví Plšek. Je otázka času, kdy ve fotbale dosáhnou úspěchu

Když do Maďarska vloni odcházel, nevěděl, co čekat. Po roce a půl v klubu, který nese jméno legendárního Ference Puskáse, je však bývalý olomoucký záložník Jakub Plšek navýsost spokojený. Maďaři fotbalem žijí a Euro tuto vášeň ještě posílilo. Dnes večer zabojuje maďarská reprezentace po překvapivé remíze s mistry světa Francouzi o další senzaci proti Němcům.

Mohou dnes Maďaři na Euru překvapit Němce a přihlásit se o senzační postup ze skupiny?

Upřímně jim moc šancí nedávám. Ale po remíze 1:1 s Francií, kdo ví. V prvním zápase Maďarska proti Portugalsku (0:3) zase rozhodovaly maličkosti, nebýt těsného ofsajdu při maďarském gólu, mohlo to být jinak. Nicméně tentokrát se bude hrát v Mnichově, Maďaři přijdou o bouřlivou domácí kulisu, která jim bude hodně chybět.

Ale zatím si ve skupině smrti vedou statečně, viďte?

Je to tak. Schytali to při losu krutě, ale zase měli doteď výhodu v tom, že je hnal vyprodaný stadion. Výkon Maďarska tím šel o několik úrovní nahoru. Moc by mě zajímalo, jak by si vedli v jiné skupině. Rozhodně by měli větší šance.

Plným stadionem a bouřlivou atmosférou ovšem celou Evropu zaujali. Je poznat, že Maďarsko teď žije fotbalem?

Určitě, a nejen teď při Euru. Maďaři fotbalem žijí dlouhodobě, vlastně kvůli Euru se povolily restrikce týkající se koronaviru. Už dříve byl velký lockdown, aby na Euro mohli stadion otevřít a splnit Maďarům sen, že si jednak fotbalisté zahrají Euro doma a že jednak fanoušci uvidí takové zápasy. Je to svátek.

Attila Fiola a jeho oslava vedoucího gólu proti Francii:

Pozná to člověk i v ulicích Budapešti?

Poznával jsem to už před Eurem. Teď jsme s týmem v Rakousku na soustředění, ale co mám zprávy od známých, v Budapešti to hodně žije. Obzvlášť po remíze s Francií, která pro ně byla jako výhra, bylo hodně veselo. Maďaři jsou v tomhle až fanatici, na tribunách to šlo vidět.

Navíc se řeší možný přesun finálového zápasu z londýnského stadionu Wembley do Budapešti. To by byla pecka, že?

Ano, to je skvělá novinka. Pomalinku sháním lístky a zařizuju, abych se na finále případně dostal. (smích) Uvidíme, jak to dopadne, ale bylo by to super. V Budapešti se bude hrát aspoň osmifinále s Nizozemskem, takže moji dva nizozemští spoluhráči už se také po vstupenkách ptali. Možná půjdou Nizozemci na nás, to by bylo skvělé. Ten zápas bych samozřejmě moc rád viděl.

Pojďme k vám osobně. Jak jste po roce a půl spokojený v maďarském klubu Puskás Akadémia?

Jsem spokojený z fotbalového i životního hlediska. V první sezoně jsme skončili třetí, v minulé sezoně druzí. Nálada je dobrá, ambice vysoké, klub tomu přizpůsobuje i příchody. Ten uplynulý ročník byl zvláštní, půlka s fanoušky, půlka bez, některé týmy skončily v karanténě. Snad už to bude lepší a užijeme si zápasy i s diváky.

Jaká je maďarská soutěž ve srovnání s českou?

Pokud bych byl nestranný fanoušek a rozhodoval bych se, jestli si pustit zápas české, nebo maďarské ligy, zvolil bych Maďarsko. Je to větší divočina, nahoru dolů, padají góly, pro nestranného fanouška je to zajímavé. Není to tolik svázané taktikou. Samozřejmě nemluvím o všech zápasech, protože když jedete třeba na Ferencváros, nemůžete hrát hurá fotbal. Obecně šel maďarský fotbal nahoru, skoro každý tady má krásný stadion. Teď se vrací Debrecín s nádherným stánkem. Kluby mají vlastní akademie. Je otázka času, kdy Maďaři udělají na evropské scéně úspěch.

I na tribunách to občas bývá divočina, ne?

To ano, mám to rád. Opravdu je to mezi fanoušky až takový fanatismus. Pak je to nádherná kulisa, když k nám přijede třeba tým z Budapešti s velkou fanouškovskou základnou. Náš klub sídlí ve vesničce Felcsút u Budapešti, máme skupinu asi patnácti stovek fanoušků, ale když přijede velký klub, jeho příznivci stadion zaplní.

Vy jste si vybojoval stálé místo v sestavě, dal jste sedm gólů. Takže i po osobní stránce jste byl s výkony spokojený?

Hlavně jsem byl rád, že se mi vyhýbala zranění. Odehrál jsem skoro všechno, co se dalo. Ale samozřejmě šlo udělat i víc, úplně spokojený člověk nemůže a ani nemá být. Nejvíce mě mrzí, jakým způsobem jsme sezonu začali v předkole Evropské ligy. Skoro celý tým skončil v karanténě, na první zápas jeli snad jen tři hráči ze základní sestavy. Byla to škoda, měli jsme na postup, snad si to vynahradíme tento rok v Konferenční lize.

Puskás Akadémia má za sebou silné finanční zázemí, v čele stojí nejbohatší Maďar Lörinc Mészáros. V týmu je to znát, že?

Včera se dopekl příchod Patrizia Stronatiho z Ostravy, o kterého hodně stáli, dneska přišel Libor Kozák. Ceny se pohybují kolem milionu eur a když někoho klub chce, tvrdě si za tím jde. To zvláště v covidové době ukazuje, že finanční stránka je tady opravdu silná. Myslím, že během následujících let se pohled na maďarský fotbal změní. Maďarsko bude pro hráče atraktivnější destinací.

Doufáte i naopak, že by pro vás v 27 letech mohlo být odrazovým můstkem do kvalitnější evropské soutěže?

Samozřejmě. Mám kontrakt ještě na rok a člověk pokaždé hraje s tím, že se chce někam posunout. S jídlem roste chuť a pro mě je tohle první zahraniční angažmá. Když jsem do Maďarska šel, nevěděl jsem, co od toho čekat, ale teď bych se chtěl v zahraničí udržet a udělat krok výše.

Rozumíte Maďarům? Jak bojujete s jazykovou bariérou?

Hlavně zpočátku to byl těžký oříšek. Ale hodně mi pomohl slovenský spoluhráč Jozef Urblík, napůl Maďar. Základy jsem se tedy naučil, ale v kabině jinak převládá angličtina. Maďarština je totiž až příliš složitá. Základy jsem pochytil, ale dál se budu raději zdokonalovat v angličtině. Další výhodou je, že hlavním trenérem je Slovák Zsolt Hornyák (bývalý kouč Liberce, pozn. red.), máme také slovenského mentálního kouče a českého kondičáka. Do toho přichází Patrizio s Liborem, budeme velká parta.

Jak se vám líbí město Budapešť?

Je nádherné, s manželkou jsme po téhle stránce opravdu spokojení. Máme to i kousek domů na Moravu, což při rozhodování hrálo roli.

Puskás Akadémia porazila na soustředění v Rakousku místní druholigový tým FC Juniors 5:0 a rumunskou Kluž 1:0. Jakub Plšek (na fotografii vpravo) se v obou zápasech blýskl gólem.