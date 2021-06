Neuvěřitelný příběh. Chorvatští fanoušci letěli na zápas s Českem, skončili v Praze

Měsíc před zahájením odložených olympijských her v Tokiu má česká výprava zajištěných 77 účastnických míst. Sportovní ředitel Českého olympijského výboru Martin Doktor věří, že do konce kvalifikačních bojů by se toto číslo mohlo přehoupnout přes stovku. Na předchozích letních hrách v Riu de Janeiro v roce 2016 startovalo 104 českých sportovců, nejméně od OH 1956 v Melbourne.

"Přáli bychom si, aby ve výpravě bylo víc než sto sportovců. Hodně bude záležet na tom, zda uspějí basketbalisté," řekl Doktor. Satoranského a spol. čeká náročná kvalifikace v Kanadě, ostatní kolektivní sporty už šanci na postup ztratily.