Úkol splněn. Fotbalisté vezou z Faerských ostrovů tři body, dvakrát se trefil Černý

Čeští fotbalisté zvítězili na Faerských ostrovech 3:0 a bodovali i ve třetím kvalifikačním utkání o postup na mistrovství Evropy 2024 v Německu. V prvním poločase skórovali Ladislav Krejčí mladší a Václav Černý, který po změně stran dalším gólem stanovil konečný výsledek.

Svěřenci trenéra Jaroslava Šilhavého napravili dojem z březnového bezbrankového utkání v Moldavsku, předtím v úvodu kvalifikace porazili doma Polsko 3:1. Právě před ním a Albánií vedou skupinu E o čtyři body, obě mužstva ale odehrála o zápas méně.

"Tři body jsme potřebovali a získali jsme je. Myslím, že po velmi dobrém výkonu, ofenzivním, jak jsme slibovali. Nechci být neskromný, ale mohli jsme dát ještě další góly. Ale výsledek 3:0 bereme a tři body jsou skvělé," řekl novinářům Šilhavý. Jeho svěřenci se během červnového srazu ještě představí v úterý v přípravném duelu v Černé Hoře, kam se mužstvo přesune v neděli.

Trenér Šilhavý zvolil rozestavení se čtyřmi obránci, v brance opět nastoupil Pavlenka. V záložní řadě dostali prostor nejlepší ligový střelec Jurečka nebo Černý, post hrotového útočníka obsadil Kuchta.

Češi začali utkání, hrané na umělé trávě, velmi aktivně, už ve druhé minutě hlavičkoval Hložek vedle branky. Gólu se hosté dočkali po čtvrthodině hry. Po nakrátko rozehraném rohu Hložkův tečovaný centr na zadní tyč dopravil do sítě hlavou Krejčí. Kapitán Sparty se trefil i ve druhém kvalifikačním duelu, do něhož nastoupil.

"Taková moje klasická branka hlavičkou. Standardky jsme dost trénovali, jsem rád, že to tam padlo. Hložan říkal, že to bylo cíleně na zadní tyč, ale myslím, že to bylo tečované. Říkali jsme si před zápasem, že bychom konečně mohli dát nějaký gól po ose Hložek, Krejčí," řekl Krejčí ČT sport.

Šilhavého výběr měl nadále souboj pod kontrolou. V závěru úvodního dějství Černý výstavní střelou zpoza vápna zařídil národnímu týmu dvoubrankové vedení. Pětadvacetiletý záložník, který má podle médií namířeno z Twente Enschede do bundesligového Wolfsburgu, dal třetí reprezentační gól.

"Věděli jsme, že to tady budeme muset otevřít, chtěli jsme co nejrychleji dát gól. Naštěstí v první půli se nám dvakrát povedlo skórovat a šli jsme více do klidu," řekl Černý. "Pomohla nám druhá branka do šatny. Vašek ukázal tu dovednost, kterou má," uvedl Šilhavý.

Krátce po pauze Černý zachytil špatnou Andreasenovu přihrávku a nahrál Kuchtovi, ten však přízemní ranou zakončil vedle. Útočník Sparty se neprosadil později ani hlavou po centru Davida Juráska, míč vytáhl nad břevno gólman Gestsson.

V 69. minutě vedle Provoda naskočil do hry i jeho nový spoluhráč ze Slavie Chytil, jenž vloni v listopadu v domácím přípravném duelu s Faeřany (5:0) nasázel při reprezentačním debutu hattrick.

V 75. minutě se Černý opět prosadil povedenou ranou ke vzdálenější tyči. V reprezentaci dal poprvé dvě branky v jednom utkání, čímž zdvojnásobil svou dosavadní střeleckou bilanci. Za dalších pět minut se Černý dostal opět k zakončení, jenže hattrick mu kvůli prudké ráně nad nevyšel.

"Důležité dva góly. Přijeli jsme s jasným úkolem napravit remízu v Moldavsku. Jsem strašně rád, že se nám to povedlo a zůstáváme v čele tabulky," prohlásil Černý.

Vzápětí přišel na hřiště debutant Matoušek a Michal Sadílek, jehož v závěru utkání doplnil i bratr Lukáš, který si rovněž připsal premiérový start v reprezentačním A-týmu. Sadílkové nastoupili v české reprezentaci jako první sourozenecká dvojice od bratrů Hubníkových, kteří spolu hráli v roce 2011.

Česko včetně Československa vyhrálo i osmý vzájemný zápas a opět bez inkasované branky. Venku národní mužstvo zvítězilo po devíti duelech (bez utkání s Běloruskem na neutrální půdě).

Albánie doma porazila Moldavsko 2:0, ve skupině E poprvé bodovala a opustila poslední místo. Svěřenci brazilského trenéra Sylvinha společně s Polskem ztrácejí čtyři body na vedoucí Česko, které ale odehrálo o zápas více.

Albánci byli už v prvním poločase v Tiraně blízko gólu, ale Cikalleshi trefil tyč. Jeho spoluhráč Asani už v 52. minutě otevřel skóre umístěnou střelou. Pojistku přidal v 76. minutě Bajrami další ranou z dálky. Moldavsko po remízách 1:1 s Faerskými ostrovy a 0:0 s Českem poprvé v kvalifikaci vyšlo naprázdno.

Kvalifikace mistrovství Evropy 2024 ve fotbale - skupina E:

Faerské ostrovy - Česko 0:3 (0:2)

Branky: 44. a 75. Černý, 15. Ladislav Krejčí II. Rozhodčí: Kardesler - Ögel, Ozay - Bitigen (video, všichni Tur.). ŽK: G. Sörensen (Faerské ostrovy).

Faerské ostrovy: Gestsson - G. Sörensen (83. H. Agnarsson), Faerö, Vatnsdal, G. Vatnhamar, Davidsen - Bjartalíd (58. H. Sörensen), Jönsen, Andreasen (83. Baldvinsson), S. Vatnhamar (84. Radosavljevic) - Knudsen (58. Edmundsson). Trenér: Ericson.

Česko: Pavlenka - Coufal, Holeš, Ladislav Krejčí II, D. Jurásek - Souček, Král (90. L. Sadílek) - Černý (81. M. Sadílek), Hložek (69. Provod), Jurečka (81. Matoušek) - Kuchta (69. Chytil). Trenér: Šilhavý.

Albánie - Moldavsko 2:0 (0:0)

Branky: 52. Asani, 76. Bajrami.

Tabulka: