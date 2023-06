Černý má do sestavy blízko, řekl Šilhavý. Fanouškům v Tórshavnu složení prozradil

Trenér české fotbalové reprezentace Jaroslav Šilhavý nepovažuje Faerské ostrovy za slabého soupeře a nečeká, že si s nimi jeho svěřenci v sobotním kvalifikačním utkání o postup na mistrovství Evropy 2024 lehce poradí.

Doma jsou podle něj výrazně lepším mužstvem. Na hřišti outsidera touží Šilhavý napravit březnovou remízu 0:0 z Moldavska.

Výběr švédského kouče Hakana Ericsona vyhrál doma tři z posledních čtyř zápasů, vloni v září ve skupině C Ligy národů zdolal Turky 2:1. "Faerské ostrovy jsou mnohem lepším týmem na domácím hřišti. Potrápili tady nejednoho favorita, ať už je to umělou trávou, nebo prostředím, které je žene dopředu," řekl Šilhavý na tiskové konferenci.

"Určitě si nemyslíme, že Faery jsou slabounkým mužstvem a že si s nimi lehce poradíme. Chceme jednoznačně vyhrát, zvlášť po nepovedeném utkání v Moldavsku, ale plně respektujeme jejich kvalitu. Taková bude příprava," uvedl český kouč.

Národní tým začal kvalifikační boje domácím triumfem 3:1 nad Poláky, poté ale v Kišiněvě nečekaně ztratil dva body. "Chtěli jsme pokračovat v zápase s Polskem a stal se přesný opak. Moldavané dobře bránili, terén nám ztížil kombinaci a nedokázali jsme je otevřít, byť jsme některé šance měli, ale mělo jich být mnohem víc. Výkony jednotlivců nebyly ideální, ztratili jsme tam dva body. Zítra musíme zápas zvládnout," prohlásil Šilhavý, jehož svěřenci vedou skupinu E, v níž je i Albánie, o bod před Polskem.

Kvůli remíze v Moldavsku necítí výjimečný tlak. "V každém zápase hrajeme o potřebné tři body. Tlak cítím pořád. Kvalifikace byla rozjetá výborně, pak jsme druhý zápas trošku pokazili. Teď je další zápas, ve kterém to chceme vrátit zpátky. Nervozita je zdravá," podotkl kouč.

Duel v Tórshavnu se odehraje na umělé trávě. "Není to úplně normální, umělých trávníků, kde se hrají velké zápasy, není moc. Hlavně bude záležet na počasí, jak to pokropí. Tráva je rovná a nemělo by to skákat. Když je ale trávník suchý, drhne. Na to se určitě nechceme vymlouvat, bereme to tak, jak to je," řekl Šilhavý.

Z týmu cítí energii. "Jedna věc je pocit, druhá výkon na hřišti, tam se ukáže. Věřím tomu, že ať už nastoupí kdokoli, podá svůj stoprocentní výkon a přispěje k výsledku," poznamenal někdejší trenér Liberce, Jablonce či Slavie.

Větší prostor by mohl dostat záložník Václav Černý, která má podle médií díky výborným výkonům v Twente Enschede namířeno do bundesligového Wolfsburgu. V březnu proti Polsku odehrál pouze dvě minuty a v Kišiněvě nenastoupil vůbec.

"Cítíme z týmu odhodlání, zdravé sebevědomí. Do toho zapadá i Vašek, byť už sestavu máme v hlavě. Nechci balamutit, má do ní určitě blízko. Potkali jsme tady fanoušky a ptali se mě na sestavu, takže ti už to vědí," konstatoval Šilhavý.

Zápas v Tórshavnu začne v sobotu ve 20:45 SELČ. O tři dny později se Češi představí v přípravném duelu v Černé Hoře.