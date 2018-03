Dostaveníčko sparťanů v Izraeli: Nita vychytal Ben Chaima, Stanciu se blýskl gólem

před 1 hodinou

Hned tři fotbalisté Sparty zasáhli do přípravného utkání mezi Izraelem a Rumunskem. Nicolae Stanciu přispěl k výhře 2:1 parádním gólem.

Netanya (Izrael) - Fotbalista pražské Sparty Nicolae Stanciu si střeleckou formu z derby se Slavií přenesl i do národního týmu a pomohl Rumunsku k výhře 2:1 v přípravném utkání v Izraeli. Celkově šlo o jeho sedmý zásah ve 20 zápasech v reprezentačním dresu.

Stanciu začal utkání na lavičce a do hry se dostal po hodině hry hned poté, co Tomer Hemed poslal Izrael do vedení. Sparťanský záložník už po třech minutách na trávníku předvedl parádu, zhruba 30 metrů od branky se zbavil obránce a skvělou ranou do šibenice srovnal.

Check out this awesome video: Stanciu N Super Goal (1:1) Israel vs Romania https://t.co/8DVPoA5x0t — Goal tv (@Goaltv13) March 24, 2018

Rumuni pak sedm minut před koncem dokonali obrat, poté co George Tucudean utekl obraně a přeloboval brankáře.

K výhře přispěl i brankář Sparty Florin Nita. Za Izrael na 68 minut nastoupil jejich klubový spoluhráč Tal Ben Chaim, ale ve svých dvou šancích za bezbrankového stavu Nitu nepřekonal.

Přípravná fotbalová utkání:

Miami: Peru - Chorvatsko 2:0 (1:0)

Branky: 12. Carrillo, 48. Flores. ČK: 74. Yotun (Peru).

Santa Clara: Mexiko - Island 3:0 (1:0)

Branky: 64. a 90.+2 Layún, 37. Fabián.

Franconville: Madagaskar - Kosovo 0:1 (0:0)

Branka: 48. Zhegrova.

Netanya: Izrael - Rumunsko 1:2 (0:0)

Branky: 60. Hemed - 64. Stanciu, 83. Tucudean.

Stockholm: Švédsko - Chile 1:2 (1:1)

Branky: 23. Toivonen - 22. Vidal, 90. Bolados.

Tbilisi: Gruzie - Litva 4:0 (4:0)

Branky: 15. Papunašvili, 23. Kvilitaia, 31. Qazaišvili z pen., 40. Čakvetadze.

Jerevan: Arménie - Estonsko 0:0

Belfast: Severní Irsko - Korea 2:1 (1:1)

Branky: 21. vlastní Kim Min-če, 86. Smyth - 7. Kwon Čchang-hun.