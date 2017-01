Mafii odmítl. Hradecký gólman Ottmar vypovídal u soudu, kde řeší cinklé sázky. Shání se svědek Vůch

před 1 hodinou

U Okresního soudu ve Strakonicích pokračuje jednání ve věci osob obžalovaných z korupce při manipulaci fotbalových zápasů. V kauze svědčil mimo jiné Radim Ottmar, brankář ligového Hradce Králové.

Strakonice – Někteří svodům korupční mafie podlehli, jiní ne. Radek Ottmar, nyní gólman číslo 1 v prvoligovém Hradci Králové, to ustál se ctí.

U Okresního soudu ve Strakonicích dnes vypovídal jako svědek. Mluvil o schůzce, kterou si s ním dal v roce 2013 David Placák, jeden z obžalovaných ve velké korupční aféře, v níž šlo o manipulace zápasů za účelem "cinklých sázek".

"Bylo mi naznačeno, že by bylo potřeba, aby v zápase Převýšov–Domažlice padly nějaké góly. Ani jsem od něj nechtěl slyšet žádné detaily a rovnou jsem to odmítl. Já byl tehdy hradecká brankářská 'trojka' a za Převýšov jsem občas chytal, protože to byla farma Hradce. Když mě David Placák takhle oslovil, šel jsem za vedením klubu, řekl, co se stalo, a zdůraznil, že s tím nechci mít nic společného a že v tom zápase chytat nechci. A tak jsem tam ani nejel," řekl Ottmar.

Před soudem si nevzpomínal, kolik mu měl Placák nabízet peněz. Když ale o celé věci vypovídal na policii v září 2013, měl brankář všechno ještě v živější paměti. A tehdy Ottmar uvedl, že mu byla nabízena částka 5000 eur, v přepočtu zhruba 135 000 korun.

"Jak říkám, každopádně jsem to na místě celé jednoznačně odmítl," zdůrazňuje Ottmar, jak se vysmýkl z osidel sázkařské mafie.

Použité slůvko "mafie" v dané souvislosti není ani příliš nadnesené. Už kvůli vysokému počtu osob v této kauze obžalovaných (viz infobox), jednak proto, že další vazby naznačují i mezinárodní dosah zločineckých operací.

Obžalovaní v kauze cinklých sázek Obžalováno bylo původně 22 osob. Z toho 4 muži, konkrétně Karel Kodeš, Jaroslav Chalupa, Vítězslav Brožík a Michal Káník, už akceptovali podmíněné tresty, které jmenovaní dostali trestním příkazem.



S dalšími 17 bývalými či současnými fotbalisty a jedním rozhodčím probíhá ve Strakonicích u okresního soudu hlavní líčení. Jsou to:



Zbyněk Hauzr, Tomáš Jablonský, Ondřej Bíro, Jan Hanzal, Petr Hlaváček, Daniel Kaplan, Zdeněk Kopas, Michal Macháček, David Placák, Jan Procházka, Martin Doubek, Jan Halama, Michal Halama, Jan Kalenda (rozhodčí), Jan Kosak, Lukáš Křeček, Jan Leligdon a Martin Sus.

Ze Slovenska totiž četné pokusy manipulovat v Česku zápasy zejména nižších a juniorských soutěží řídili bývalí fotbalisté Marián Dirnbach, Róbert Rak, Ivan Hodúr a další osoby. Dodávat měli i peníze na úplatky. A Slováci zase podle kriminalistů z Bratislavy měli mít kontakty na zločinecké kartely do jihovýchodní Asie.

Princip byl jednoduchý: vytipovat zápas, většinou z nižších či juniorských soutěží, oslovit hráče, kteří v něm měli nastoupit a domluvit s nimi za úplatek kolem 5000 eur, že kupříkladu po 15. minutě utkání padne 4 a více branek. Pak si mafie na vysoký kurz vsadila a vydělávala miliony. Samozřejmě, když to celé vyšlo.

Ale zpátky do Strakonic. Soudní jednání tam bylo rozděleno na dvě skupiny, z té první se dnes osobně dostavili jen David Placák s Danielem Kaplanem, ostatní vyjádřili souhlas s tím, aby jednání probíhalo bez jejich účasti, kupříkladu David Jablonský, bývalý hráč ligových Teplic, nyní ruského Tomsku. Druhá skupina přijde na řadu příští týden.

Kromě zmiňovaného Radka Ottmara se dnes u soudu objevili i další svědci, přečtena byla i řada listinných důkazů, konkrétně výpovědí dalších osob, jež pořídila protikorupční policie.

Soud by rád pozval jako svědka i Egona Vůcha, hvězdu ligového Slovanu Liberec, zapůjčenou pod Ještěd na hostování z Viktorie Plzeň. "Ale bohužel se nám zatím na pana Vůcha nepodařilo sehnat adresu jeho současného bydliště, abychom ho mohli jako svědka předvolat," konstatoval soudce Tomáš Uldrich. S Vůchem by patrně rád hovořil o éře jeho působení v Teplicích, kde se několik obžalovaných mělo podílet zejména na pokusech manipulovat duely juniorského týmu.

Pět tisíc eur? Tak nějak to mohlo být

Vraťme se ale k utkání ČFL Domažlice–Převýšov, na které se mafie zaměřila na jaře 2013. Když neuspěla u Ottmara, oslovil obžalovaný David Placák dalšího svého známého, tentokrát převýšovského záložníka Tomáše Hrabíka.

I ten dnes vypovídal u soudu. "Já už nevím, jak to mělo být, jestli vyhrát, prohrát, možná nějaké vstřelené branky tam byly, prostě šlo o to, ten zápas nějak ovlivnit. Sešli jsme se s Placákem v Hradci v Carrefouru. Jestli tam bylo ve hře 5000 eur? Ano, tak nějak to mohlo být," vybavoval si Hrabík.

Co udělal? "Probral jsem to s vedením klubu a druhý den jsem Placákovi napsal zprávu, že o to nemám zájem."

Obžalovaný Daniel Kaplan zase dělal díry do hlavy Jiřímu Poděbradskému, který v hradecké sestavě nastřádal v nejvyšší soutěži 82 utkání. V sezoně 2012/13, kdy Hradec sestupoval, Kaplan po Poděbradském chtěl, aby ovlivnil duel s Plzní.

"Kaplana jsem znal jako spoluhráče z Hradce i Sokolova, kde jsem byl na hostování. S tou Plzní tam něco takového bylo, ale já mu hned řekl, že já v žádném případě do ničeho nejdu. Už si přesně nevzpomínám, co chtěl, ani kolik nabízel. Vím, že jsem to odmítl a že Hradec vyhrál ten zápas 2:1."

Svědek Miroslav Mareš zase vypovídal o svých spoluhráčích z roudnické kabiny, obžalovaných Bírovi a Macháčkovi. Státního zástupce Miloslava Kelymana zajímal například duel ČFL Chrudim–Roudnice. "No, něco jsem pak slyšel, že to mělo být nějak pořešené, ale nakonec že to neklaplo," řekl svědek Mareš.

Podle spisu dostal obžalovaný Macháček od slovenského ex-fotbalisty Dirnbacha, který mnohé operace dirigoval, sumu 7000 eur, aby v duelu padlo 4 a více branek. To se i stalo, ale sázková kancelář, u které mafie chtěla vsadit, zápas včas ze své nabídky stáhla.

Mareš vypověděl, že od Macháčka nikdy nedostával tipy na sázení. Následně si pak ale nevěděl příliš rady s odpovědí na otázku, co tedy měla znamenat SMS, která na jeho číslo přišla z Macháčkova telefonu – a zachytila ji policie: "Dej Boleslav za desítku, tutovka, prodávají to." Mělo se přitom podle spisu jednat o duel Mladé Boleslavi s Českými Budějovicemi.

Na policii vypovídali Hanuš, Hora, Podaný či Podrazký

Ze čtených výpovědí můžeme zmínit tu, kterou policii poskytl Jan Hanuš, brankář Vysočiny Jihlava. "V roce 2013 jsem občas chodil chytat i za jihlavskou juniorku. Při rozcvičení za mnou přišel Jan Kosak, který za ni hrával. A začal něco naznačovat, že by byla možnost vydělat na sázkách v zápase juniorky se Spartou. Rázně jsem ho odmítl, nevím, jestli zkoušel i někoho dalšího, ale ten zápas mi přišel regulérní a ničeho podezřelého jsem si nevšiml."

Na policii byla kvůli aféře i další známá ligová jména. Třeba Jakub Hora, kamarád Bíra s Hanzalem, musel vysvětlovat, že přes telefon od nich dostal sázkařský tip na zápas Pardubice – Karlovy Vary. "Ale mě nic takového nezajímalo, řekl jsem jim, že kariéru mám rozjetou dobře a do ničeho takového se zaplétat nechci." Hanzal měl Horovi doporučovat i ligový zápas Mladé Boleslavi s Českými Budějovicemi, konkrétně slovy: "Je tam nasypáno jako sviňa."

Nynější hráč Dukly Jakub Podaný se zase měl před kamarádem Martinem Jiroušem zmínit o svém podezření na okolnosti pohárového zápasu Teplice–Liberec (2:2). Policii, jež si ho předvolala, pak řekl, že to nevěděl přímo, jen něco zaslechl, že má snad duel skončit remízou, ale jeho samotného prý v té věci nikdo neoslovoval.

Sázkařský tip měl od Kaplana dostat i Miroslav Podrazký (ex-Dukla, nyní Žižkov. Policie to zjevně zachytila v jejich komunikaci. "Ale do takových věcí já bych nikdy nešel, to bych nikdy neudělal. Pak bych si přece už nikdy nezahrál," zdůraznil hráč v policejním protokolu.

