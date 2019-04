Deprimující porážka. Prohrát můžeme, ale ne takto, kroutil hlavou zoufalý Ščasný

před 24 minutami

Sparta prohrála v semifinále poháru se Slavií 0:3. V utkání si nevypracovala žádnou šanci, a dokonce nevystřelila na bránu. Naopak skóre "pouze" o tři branky svítilo po konci utkání na výsledkové tabuli jen díky velmi dobrému výkonu brankáře Milana Heči. Sparta propadla ve všech herních činnostech a čekání na trofej se protáhne na více než pět let.

Zdeněk Ščasný musel skousnout druhou porážku ve čtyřech dnech. Sparta po překvapivé domácí prohře s Karvinou opět herně propadla a nepomohl jí ani návrat Guélora Kangy do sestavy. "V první řadě je třeba říct, že Slavia byla od první do poslední minuty lepší. V úvodu jsme jim ale vlastními chybami všechny šance nabídli," hodnotil utkání lodivod Sparty.

Utkání domácí naklonili na svou stranu už v prvním poločase. Nejdřív ze standardní situace udeřil Tomáš Souček, druhou branku pak přidal stejný hráč po rohovém kopu. "Na Součka jsme nasadili snad už čtyři hráče a stejně nám vždycky gól dal," kroutil hlavou Ščasný.

Slavia působila na hřišti aktivněji, agresivněji, ale i tvořivěji. Naopak Sparta s míčem hrála minimálně a nevypracovala si jedinou šanci.

"Dnešní porážka byla deprimující. Prohrát můžeme, ale ne takto," lamentoval trenér Sparty. "Nepodrželi jsme balon, nevyrovnali jsme se s agresivitou soupeře," vyjmenovával důvody selhání Letenských ve 292. pražském derby.

Sparta tak opět nedosáhne v sezoně na žádnou trofej. "Dali jsme si za cíl udělat pohár, tímto jsme si to zavřeli. Co k tomu můžu říct? Štve mě to," dodal Ščasný.

Současná situace Sparty podle Ščasného tu podzimní nepřipomíná, nicméně po dobrém začátku jara zaznamenal herní i výsledkový propad. "Přemýšlel jsem, co nás do této situace dostalo. Těch faktorů je hodně, ale nebudu je rozebírat. Nebudu se do toho pouštět. Důvodů je hodně," odmítl rozebírat problémy Sparty. "Žádný z těchto faktorů ale neomlouvá porážku s Karvinou," dodal.

Před nadstavbovou částí ligy Letenští nevyhráli ve třetím zápase v řadě. "Musíme udělat všechno proto, abychom to odvrátili," ví Ščasný. "Musíme posbírat psychické síly. Někdo v kabině trefně řekl, že dřív jsme byli v některých chvílích ve 'sračkách'. Tehdy by se to dalo pochopit. Teď ne," uzavřel hodnocení. Spartu čeká v sobotu v posledním kole základní části venkovní zápas s Opavou.