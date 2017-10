Baník miluju, přestupu do Sparty ale nelituju. I když si na mně fandové vybili zlost, říká Matušovič

před 2 hodinami

Pětadvacet měsíců čekali ostravští fotbalisté na zápas na pražské Letné. Los poháru a ligy si s nimi pohrál, a proto se nyní proti Spartě představí dvakrát v rozmezí jednoho týdne. Duely tradičních rivalů má v živé paměti Miroslav Matušovič, muž, který nejprve vyhrál v Ostravě titul a následně ve vyhrocené atmosféře odešel právě do Sparty. "Choval bych se klidněji a obezřetněji," říká bývalý záložník v otevřeném rozhovoru pro Aktuálně.cz.

Havířov - Když v lednu roku 2005 přestupoval z Baníku Ostrava do pražské Sparty, většina ostravských fanoušků mu nemohla přijít na jméno. Nyní Miroslav Matušovič působí jako hrající trenér divizního Havířova a svět profesionálního fotbalu sleduje spíše zpovzdálí.

Před dvojzápasem Sparty s Baníkem odpovídá Matušovič takticky, že bude fandit dobrému fotbalu, protože ani na jeden z týmů pořád nezanevřel. "Každý takový zápas je ozdobou. A já jsem moc rád, že se vrací, že je Baník zpátky," říká šestatřicetiletý záložník.

Baník jede na Spartu po 25 měsících. Komu budete fandit?

Dobrému fotbalu. V obou týmech jsem prožil spoustu skvělých momentů, takže nemůžu upřednostnit jeden nebo druhý. Budu tedy fandit dobrému fotbalu, protože si myslím, že každý takový zápas je ozdobou. A je skvělé, že se zase vrací, že se Baník začíná pomalu zvedat.

Po dlouhé době se oba týmy utkají v poháru. Naposledy spolu hrály finále v roce 2006. Pamatujete si na ten zápas?

Pamatuju. Hrálo se v Liberci, myslím, že to skončilo až na penalty (Sparta po bezbrankové remíze zvítězila 4:2 na penalty - pozn. aut.). Dokonce si vzpomínám, že jsem jednu z těch penalt proměnil. Bylo to první sezonu po přestupu do Prahy, mám na to hodně živé vzpomínky. Byl jsem moc rád, že se do toho finále dostaly právě Baník a Sparta.

Platí mezi oběma soupeři stále stejná rivalita jako v předchozích letech, i když se teď Baníku nedaří?

Samozřejmě. To napětí v zápasech vždycky bylo, je a bude. Oběma týmům sice vstup do sezony úplně nevyšel, přesto na tom herně nejsou tak špatně. Navíc jak Sparta, tak Baník vidí v poháru šanci zabojovat o Evropu, takže zápas bude mít náboj. Na stadion určitě přijde hodně lidí, i z Ostravy dorazí spousta fanoušků, kteří budou slyšet. Rivalita mezi oběma kluby je obrovská, na to žádná tabulka nebo momentální forma mít vliv ani nemůže.

Může Sparta k zápasu přistoupit laxněji? Noví hráči o prestiži toho utkání příliš vědět nemohou…

V žádném případě k tomu Sparta nepřistoupí laxně. Nikdo, kdo nebyl ve Spartě jako hráč, si nedokáže představit obrovský tlak, který tam na týmu leží. Na druhou stranu je to správné, že tomu tak je, protože hráči mají absolutně špičkový servis, všechno připravené od A do Z. Je to největší klub v České republice a ten tlak je šílený - a teď na nový realizační tým a posily musí být ještě větší. Nepamatuju si moc hráčů, kteří by se s ním v pohodě uměli vypořádat. Proto si myslím, že noví hráči Sparty ani nemohou zápas vypustit, spíš se budou snažit potvrdit vzestupnou formu.

Mezi Spartou a Baníkem šířily rivalitu také přestupy. Speciálně vaše kauza byla hodně vyhrocená. Čím si to vysvětlujete?

Nechci to moc srovnávat, těch přestupů mezi oběma kluby bylo hodně. Ale určitě k tomu přispěl obrovský úspěch, který se Baníku v roce 2004 podařil. Stali se z nás bohové, a po konci zlaté éry jsme odcházeli pryč z klubu. Já si vybral úhlavního rivala, a takhle to dopadlo. Navíc k vyhrocenosti dopomohly údajné aféry o mém nevhodném chování. To je nesmysl, Baníku jsem ohromně vděčný za to, co pro mě udělal, chtěl jsem se akorát posunout dále v kariéře, která v případě fotbalisty zase tak dlouhá není.

Proč ale například přestup Zdeňka Pospěcha probíhal hladce?

Myslím, že v tom bylo více faktorů. Zdeněk je pochopitelně skvělý hráč, ale povahově trochu jiný. Byl klidnější a "rozumnější" než já. Podle toho k němu také přistupovala média, která kolem celého přesunu nedělala takový humbuk. Zdeněk navíc odcházel až půl roku po mně, takže největší emoce a zlost si fanoušci vybili už na mně. Už je to samozřejmě dávno, co se mělo stát, stalo se.

V poslední době vzbudil dost pozornosti odchod Daniela Holzera, kterého pak po návratu do Ostravy fanoušci vypískali. Zaregistroval jste to?

Zaregistroval, ale myslím si, že u Dana je to trochu jiné. Já odcházel, když se týmu dařilo, zatímco on odešel po sestupu do druhé ligy. Ale rozhodně bych mu to nevyčítal, každý, kdo se v českém fotbale pohybuje, a navíc prošel Spartou, ví, že dostat se tam je velká motivace. Kariéra fotbalisty je krátká a může kdykoli skončit. V Baníku byl navíc pod majitelem Šafarčíkem takový úsporný režim, takže chápu, že se chtěl někam posunout. Ale rozumím i fanouškům, že se na něj zlobí, myslím, že v Ostravě na Holzera hodně spoléhali.

Udělal byste s odstupem času něco jinak?

Určitě bych se snažil vystupovat trochu klidněji a obezřetněji, ale přestupu rozhodně nelituju. Posunul jsem se v kariéře o stupínek výše, a poté jsem si mohl zahrát i v zahraničí, v Aténách například. Měl jsem ale dokonce možnost vrátit se do Baníku. Seděl jsem s majitelem Peterou, který mi nabízel smlouvu a říkal jsem mu: Díky za nabídku, ale nemůžu. Vždyť ti lidi v Ostravě by se totálně zbláznili. Tak jsem odešel pryč.

I když jste strávil hodně času omluvami před sparťanským kotlem?

Ta omluva v Budějovicích byla vytržená z kontextu. Někdo to sestříhal na YouTube a ze mě se stal psanec. Přitom jsem tam šel na popud majitele Křetínského a kapitána Poborského, aby fanoušci nenadávali vlastnímu týmu. Bylo to hodně emotivní, v tom zápase nás hodně poškodil rozhodčí, měli jsme velkou smůlu. Pak omluva vyzněla na videu tak, že jsem se sparťanům omlouval za to, že jsem hrál za Baník. A to je absolutní nesmysl. Šel jsem tam proto, aby fanoušci Sparty přestali nadávat vlastnímu týmu. Když se situace uklidnila, ještě mě na Letné měli za miláčka a vybírali mě do nejrůznějších anket. Vinou toho videa jsem se ale stal v Ostravě ještě větším padouchem. Přitom já Baník miluju, jeho fanoušci jsou neskuteční.

Neměl jste po návratu do Havířova, kde trénujete, problémy s fanoušky Baníku?

To víte, že na mě vždycky někdo řve. Nedivím se tomu, baníkovci mají hodně silný fanouškovský tábor, speciálně na severní Moravě. Není to nějak extra vyhrocené, ale občas si někdo potřebuje ulevit. Je ale zvláštní, že to stále budí emoce. Stalo se to před dvanácti lety, a mně přijde, jako by to bylo včera. Občas se mi ale taky přihodí, že si za mnou někdo přijde pro fotku, takže je to zvláštní.

Krátce jste působil i jako asistent na lavičce Ostravy. Co za tím stálo?

Rozhodně jsem tam nešel s tím, že bych si chtěl udobřit fanoušky. Spíš jsem si říkal, že se to může ještě zhoršit. Fanoušky si na svou stranu nakloním jedině tvrdou prací. Baník byl ve špatné situaci, tak se na mě tehdejší majitel Šafarčík obrátil jako na hecíře, protože ví, že fotbalu dávám vše.

Byl na tom Baník skutečně tak špatně, jak to vypadalo?

Finančně tam jeli v hodně úsporném režimu. To, že hráči občas nedostanou výplatu, se mi stalo i jinde než v Baníku, takže jsem spíš uklidňoval hráče. Horší byla nálada v týmu. Každý měl hlavy dole, nikdo se nesmál, všichni smutnili. Nedokázali si představit, že právě oni budou u sestupu. Tým neměl dobrou kvalitu, na mladé hráče se vyvíjel obrovský tlak. Jsem rád, že tohle období už skončilo, a Baník se pomalu vrací tam, kam patří.