Zpackaný zápas, zpackaná sezona. Co nás čeká pod italskými trenéry nikdo neví, říká Lafata

Takové to, když vám na Spartě říkají, že podpis smlouvy s trenérem Stramaccionim oznámí asi ve čtvrtek... Pak že to skoro jistě vypadá na pátek... V sobotu - tak do dvou - už prý ale takřka jistě... A ono furt nic...Jako by se jim to, ehm, kapku zauzlovalo, finalizace dohody mezi italským trenérem a letenským klubem se prostě pořád oddaluje..Prý zjistili, že některé předběžně dohodnuté věci chápaly obě strany trochu jinak.. Tak uvidíme. Být Petrem Radou, ještě bych možná samopal vzor 58 do žita neházel... :-))