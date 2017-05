Baník vyprodal šlágr se Znojmem, přesto zůstane čtvrtina stadionu prázdná. Fanoušci nechápou

před 1 hodinou

Tři a půl tisíce míst na stadionu Baníku zůstane v neděli neobsazených, i když je utkání beznadějně vyprodané. Fanoušci to nechápou. Ostře sledovaný zápas, ve kterém bude chtít Ostrava stvrdit svůj návrat do nejvyšší české soutěže vítězstvím nad Znojmem, je totiž veden jako rizikový. A to navzdory tomu, že fanoušci hostů nejsou nebezpeční a moc jich nepřijede. Jestli vůbec někdo.

Ostrava - Excesů už fanoušci Baníku Ostrava během fotbalových zápasů napáchali víc než dost. Tradiční je jejich agresivita a výtržnictví třeba při zápasech se Spartou, všichni mají v živé paměti i podzimní zápas proti Opavě, kdy zhruba stovka z nich v průběhu prvního poločasu vlétla na hrací plochu. Baník hraje o postup, týden nervů zamával i s Petrželou: I kdyby bylo Znojmo Real, musíme vyhrát číst článek Ale že by se podobné incidenty daly čekat i v neděli, když bude Baník proti Znojmu usilovat o vítězství zaručující návrat do nejvyšší české soutěže? Přitom právě z takových obav zůstane velká část stadionu uzavřená. Místo plné kapacity 15 tisíc míst šlo do prodeje jen zhruba 11 500 vstupenek. Všechny už jsou pryč a fanoušci teď nechápou, proč nemohli obsadit místa v jednom z rohů a za brankou. Utkání je vedeno jako rizikové. A proto zůstane zavřených pět sektorů, které tvoří bezpečnostní zónu oddělující fanoušky domácích od hostů. Celkem tak nebude obsazeno na 3 500 míst, to je bezmála čtvrtina uváděné kapacity moderní arény. Největším paradoxem přitom je, že fanoušci Znojma rozhodně nemají pověst násilníků. A hlavně se dá čekat, že jich na zápas moc nedorazí. Pokud vůbec někdo. Fanoušci Baníku Ostrava na podzim vběhli na hřiště během zápasu s Opavou. Foto: Dalibor Sosna Kdo a proč tedy takový zápas do kategorie rizikových zařadil? "O rizikovosti utkání rozhoduje policie na základě jednání s klubem. Výkonný ředitel LFA (Ligová fotbalové asociace) Tomáš Bárta toto rozhodnuti následně bere na vědomí," vysvětlil tiskový mluvčí Daniel Hajný. Zatím poslední incident na domácím zápase předvedli fanoušci Baníku na podzim ve vyostřeném derby s nenáviděnou Opavou, kdy zhruba stovka z nich v průběhu prvního poločasu vběhla na trávník a zápas musel být na několik minut přerušen. Baník poté hrál jedno utkání proti Českým Budějovicím před prázdnými tribunami. Postupová matematika Za jakých okolností postoupí Opava? Když porazí Olomouc a Baník jakýmkoliv způsobem zaváhá se Znojmem. Za jakých okolností postoupí Baník? Když porazí Znojmo za tři body. Nebo pokud Opava neporazí Olomouc. V případě, že Baník prohraje a Opava jen remizuje a oba týmy se srovnají na stejném počtu bodů, postupuje Baník. Má lepší bilanci vzájemných zápasů. O co ještě ve FNL lize jde? Hraje se také o záchranu. Už jistě sestupující Prostějov doplní některý z tria: 13. Frýdek-Místek (29 bodů), 14. Sokolov (29), 15. Vítkovice (28). Že je zítřejší zápas se Znojmem vyprodaný, potvrdil klub dnes dopoledne na svém webu. Baník k jistotě návratu do ePojištění.cz ligy potřebuje Znojmo porazit. Pokud nevyhraje za tři body, bude muset spoléhat na to, že aktuálně třetí Opava v souběžně hraném zápase nevyhraje doma nad Sigmou Olomouc. Náplastí pro fanoušky, kteří se na rizikový zápas Baník-Znojmo nedostanou, je přímý přenos České televize na stanici ČT Sport. Poslední kolo Fotbalové národní ligy má výkop v neděli v 15:00.

autor: Adam Sušovský | před 1 hodinou