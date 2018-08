První půle je za námi a pro Teplice to bylo 45 minut z kategorie katastrofálních. Hned ve 2. minutě otevřel skóre Josef Šural, který o patnáct minut později přidal i svůj druhý zásah. S Teplicemi bylo ještě hůře po půlhodině hry. Třetí gól přidal Marin Frýdek a nutno dodat, že se jednalo o branku z kategorie výstavních. Spartě v první půli vyšlo téměř vše na co sáhla, což potvrdil ve 39. minutě Nicolae Stanciu, jenž zvyšoval z přímého kopu již na 4:0. Ve druhé půli by se tak musel stát zázrak, aby Sparta o výhru ještě přišla.